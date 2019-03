Llega el Oppo Find 7, un teléfono colosal

Dicen quienes saben de telefonía móvil que desde hace unos años, los fabricantes tradicionales (Nokia, Apple, BlackBerry, Motorola...) comenzaron a preocuparse por los terminales que venían de Corea del Sur, encabezados por Samsung y, en menor medida, LG. Sin embargo, lo que preocupaba a estas compañías no era hacerlo bien contra sus rivales europeos y americanos, que también, sino el peligro que representarían los dispositivos chinos. Y el Oppo Find 7 les da la razón.

Pero, ¿de verdad es tan bueno? Pongámoslo así: procesador Snapdragon 800 a 2,3 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento, pantalla de 5,5 pulgadas 1080p y una cámara capaz de capturar imágenes de 50 megapíxeles (con truco, pero más tarde volveremos a ello). Suena bien, ¿verdad? Pues se trata del modelo Standard, que estará disponible a mediados de abril por 499 dólares.

El Oppo Find 7 Premium costará 100 dólares más y no llegará hasta mayo o junio. Su precio no es el de un Nexus 5, pero tampoco el de un iPhone 5s. Ni siquiera el de un iPhone 5c. Y, puestos a comparar, podemos hablar también de la pantalla, una de las primeras con resolución Quad HD. Esto, aparte del medio de transporte favorito de un redneck, es nada más y nada menos que un panel con 2560 x 1440 píxeles. O, lo que es lo mismo, una densidad de 538 píxeles por pulgada. El teléfono de Google se queda en 445 (que no está nada mal), mientras que el de Apple está en 326 (que tampoco está nada mal).

Pero esto no es todo. La pantalla, como el espejo a Alicia, será lo que nos atraerá, pero una vez que la crucemos no dejaremos de sorprendernos: procesador Snapdragon 801 (es decir, el modelo más nuevo) a 2,5 Ghz, 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, batería de 3.000 mAh (que, por cierto, se carga hasta el 70% en media hora)... Por características, es Cristiano Ronaldo, pero por precio, Cristiano Ronaldo en la liga de fútbol sala de tu barrio.

Eso sí, no todo es tan espectacular como se esperaba; y es que hasta Ronaldo tiene malos días. Los rumores hablaban de una cámara con sensor de 50 megapíxeles y finalmente se ha quedado en uno de 13 que es capaz de hacer fotografías de esta calidad. Sin embargo, lo logra mediante software, no por hardware. Para ello captura 10 imágenes, de las que elige las cuatro mejores y las combina en una única fotografía de 50 megapíxeles y unos 10 MB, como han podido comprobar en Engadget.

De todos modos, esto no significa que Oppo Find 7 vaya a arrasar, al menos en España. Probablemente ningún operador subvencionará el terminal y la marca no es conocida fuera de círculos especializados. Esto juega en su contra, pero la empresa lo sabe y no importa. El objetivo del teléfono no es dominar el mercado, sino algo mucho más sencillo: demostrar que Samsung tenía razón.