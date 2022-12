El lado más peligroso de cargar tu móvil en un aeropuerto

Ya no queda casi nada para las vacaciones de Navidad muchos de nosotros nos disponemos a viajar, ya sea de vuelta a casa o a otros lugares donde disfrutar de las fiestas y el merecido descanso. Aunque la mayor parte de los desplazamientos los haremos en coche otro de los medios más usados para desplazarnos es el avión. Te contamos los peligros de cargar nuestros dispositivos en el aeropuerto.

Por qué no es recomendable cargar el móvil en el aeropuerto.

Cuando viajamos no podemos olvidarnos de la tarjeta de embarque, nuestros enseres, la documentación necesaria, ya sea el DNI o el pasaporte y cómo no nuestro teléfono móvil. Con el uso de las carteras digitales o Wallet, además de llevar las tarjetas y modos de pago, también podemos llevar los billetes digitales, por lo que tener batería es esencial. No sólo para mantenernos comunicados como para pagar o mostrar nuestras credenciales. De ahí la necesidad de cargar nuestros dispositivos, en muchos lugares públicos podemos encontrar estaciones de carga, son comunes encontrarlas en los aeropuertos, pero su uso puede entrañar una serie de peligros, por lo que es mejor evitarlas, te contamos el porqué.

Un móvil cargando | Photo by Andreas Haslinger on Unsplash

Uno de los principales peligros a los que podemos exponer nuestros dispositivos es el “juide-Jacking” con esta técnica los ciberdelincuentes se aprovechan de las conexiones USB gratuitas para acceder a nuestros dispositivos, de modo que podrían robarnos datos o instalar software malicioso sin nuestro consentimiento, es más sin que nos demos cuenta. Pero no son los únicos problemas a los que te enfrentas, cuando hablamos de seguridad no solo nos referimos al robo de datos y ciberataques. También nos exponemos a riesgos físicos para los dispositivos como las descargas y sobrecargas eléctricas que pueden producir los dispositivos “USB Killers”.

Estos son utilizados para inutilizar o dañar el dispositivo. Aunque también debemos prestar atención a los sistemas de comunicación, estos suelen ser usados para obtener información de los teléfonos como el IMEI, el número o la conexión actual. Esto es posible gracias a las comunicaciones AT usadas normalmente para la comunicación entre el ordenador y el módem. Por lo que es muy recomendable salir de casa con la batería cargada al máximo y llevando con nosotros una batería externa de apoyo por si nos hiciera falta en algún momento. de este modo no necesitarás conectar tus dispositivos a estas estaciones de carga.

Ya que sobre todo debemos tener en cuenta que estas son usadas por millones de pasajeros a lo largo del año y no es difícil que se averíe provocando un mal funcionamiento o proporcionar un voltaje incorrecto o inestable lo que puede provocar daños en las baterías y otros componentes de nuestro teléfono. Además de esto, debemos tomar otro tipo de precauciones como mantener siempre vigilados nuestros dispositivos, bloquear la pantalla de nuestro móvil cuando realizamos la recarga y por supuesto, realizar esta siempre con el cargador completo. Conectando siempre el enchufe a cualquier toma de corriente. Por último, no te olvides de desactivar la transferencia de datos para evitar cualquier tipo de introducción, para que lo también podemos usar un dispositivo Juice-Jack Defender.