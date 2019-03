El iPhone tiene un agujero de seguridad que permite hackear tu correo electrónico

El experto en seguridad informática Andreas Kurtz asegura en su blog que Apple tiene un grave problema de seguridad en sus dispositivos iPhone e iPad.

La compañía de Cupertino siempre ha mantenido que cifra los archivos adjuntos del correo electrónico que se reciben en dichos dispositivos. Sin embargo, Kurtz ha demostrado que no es así.

Según este experto, cualquier hacker que se hiciera con un smartphone o tableta de Apple podría cazar la información de los archivos adjuntos de los correos electrónicos del propietario del terminal.

De hecho, Kurtz logró conectar un iPhone 4 a un ordenador y acceder al contenido de los mails, pese a la promesa de Apple de que estos datos estaban encriptados. El descubrimiento incluso lo realizó con terminales bloqueados y protegidos con contraseña, gracias a un software específico.

La vulnerabilidad solo afectaría a los modelos antiguos de Apple, aunque los últimos modelos también podrían estar desprotegidos. No en vano, este experto alemán realizó las pruebas de seguridad en un iPhone 4, un iPad 2 y un iPhone 5S.

“Informé a Apple y respondieron que eran conscientes de este problema, pero no me dieron fecha para solucionarlo. Teniendo en cuenta que muchas empresas comparten sus dispositivos con iOS 7, me esperaba un parche a corto plazo. Incluso hoy iOS 7.1.1 no remedia la vulnerabilidad”, explica Kurtz en su blog.

Este experto en seguridad recomienda a los usuarios que deshabiliten la sincronización de correo electrónico, como salvaguarda provisional hasta que se resuelva el bug.