Tu iPhone 4 será un zapatófono cuando Apple estrene iOS 8: quedará obsoleto

Cada vez que una empresa tecnológica lanza un nuevo producto y entierra otro hay un efecto colateral para el consumidor. La muerte de Windows XP, el viejo sistema operativo de Microsoft, llenó de inseguridad y convirtió muchos PC en un ataúd. Ahora, le toca el turno a su competencia.

Apple lanzó en la conferencia mundial de desarrolladores (WWDC) su nuevo sistema operativo móvil, iOS 8, que se estrenará en otoño. Durante dicha presentación, avanzó en qué modelos de teléfonos y tabletas rodará y en cuáles no.

“iOS 8 estará disponible este otoño como actualización de software gratuita para el iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPod touch de quinta generación, iPad 2, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad mini e iPad mini con pantalla Retina”, explicó Apple en un comunicado posterior a la WWDC.

Dicho de otra manera, si te hiciste fanboy hace cuatro años y todavía tienes un iPhone 4, el iPhone 3GS o un iPad original, prepárate. Porque no verás en tu dispositivo el nuevo iOS 8. Esto no quiere decir que tu teléfono se convierta en una lata de sardinas. Podrás seguir utilizándolo, pero con ciertas limitaciones.

Para hacernos una idea aproximada de cuál será el impacto en número de usuarios, solo hay que recordar que cuando Apple lanzó el iPhone 4 en aquel lejano 2010, se vendieron casi dos millones de teléfonos en los meses posteriores a su debut; y, un año después, la compañía anunciaba la venta total de 20,34 millones de unidades posteriores.

Obviamente, muchos de esos usuarios ya han optado por versiones superiores, pero los que no se encontrarán con que su adorado iPhone 4 o iPad original no tendrán acceso a las aplicaciones nuevas que rueden bajo iOS 8. Porque ni siquiera te aparecerán en la App Store del teléfono viejo. Sin embargo, las apps seguirán operativas con la vieja versión que tengas ya descargada en tu actual iOS.

Después de la brecha del iOS 7, Apple permite incluso que puedas descargar las aplicaciones en versiones anteriores. El problema viene cuando son las propias apps las que no la tengan disponible en sistemas operativos obsoletos. Con lo cual, la pelota pasa del tejado de Apple al de Facebook, WhatsApp, Instagram o resto de compañías.

Y si tienes alguna incidencia al respecto y deseas preguntar por ello al soporte técnico de Apple, recuerda que si no tienes un contrato de Apple Care, la consulta serán unos 35 euros.

Así que, recuerda. La obsolescencia programada no solo es que un aparato deja de funcionar cuando el fabricante fija una fecha de defunción. La obsolescencia programada también consiste en lanzar sistemas operativos que solo rueden en la última gama de dispositivos que aún no te has comprado.

Las multinacionales tecnológicas viven de innovar para luego vender: ya sea software, ya sea hardware. Y ambas cosas no suelen ser gratuitas. iOS 8 sí será gratis; pero los nuevos iPhone, obviamente, no, cuando tengas que sufragar tu propio Plan Renove.