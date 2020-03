Ya hemos hablado varias veces de lo está suponiendo la crisis del coronavirus para el mercado tecnológico. Es evidente que va a hacer estragos no solo en las ventas de dispositivos móviles, sino que además puede alterar el calendario de lanzamientos de algunos fabricantes. Hace unos días os contábamos que algunos modelos secundarios de iPhone podrían tener problemas de abastecimiento en los próximos días, por el confinamiento total de la población en India. Pero este podría ser un daño colateral leve comparado con lo que hemos conocido hoy, y que tienen que ver con el lanzamiento de los esperados iPhone 12. Son tal los daños que podría causar el coronavirus al negocio de los de Cupertino, que podrían retrasarse al próximo año 2021.

¿Por qué este retraso?

No estamos hablando de que la producción se detenga durante unos días por el confinamiento de los ciudadanos y la detención de la actividad no esencial, sino que son otros aspectos los que podrían llevar a Apple a retrasar sus iPhone 12 al próximo año en una decisión que no tendría precedentes. Según las fuentes de esta información, que están muy cerca de las discusiones internas de la firma de Cupertino ahora mismo dentro de Apple se estaría librando una importante discusión, porque no se trata solo de la cadena de suministro y de su errática actividad estos meses por las restricciones, sino que también el estado en el que va a quedar el mercado de smartphones después de esto va a ser un factor importante en la decisión que puedan tomar.

iPhone 11 Pro Max | Photo by David Švihovec on Unsplash

Las previsiones de Apple no son buenas en las cifras de ventas de móviles a nivel mundial durante los próximos meses. Y esto podría suponer que el lanzamiento en el mes de septiembre de este año de los iPhone 12 no tuviera el éxito esperado. Y se da la condición de que la firma norteamericana quiere que sus primeros iPhone 5G sean un gran éxito. Por tanto mantener la fecha original de lanzamiento de estos no tendría sentido con un mercado tan convulsionado como el que se espera para los próximos meses. De ahí que ahora mismo esa sea la gran discusión dentro de Apple, el retraso por varios meses del lanzamiento de los iPhone 12, algo que podría llevarlos a presentarse en 2012.

Otra fuente asegura que Apple habría marcado como fecha límite el próximo mes de mayo para tomar una decisión sobre la viabilidad de un lanzamiento en una fecha u otra. Por otro lado, la imposibilidad de trabajar en los prototipos del iPhone 12 en China por las restricciones, también ha supuesto un problema para la firma, que ha visto cómo estos problemas están alargando el proceso normal de desarrollo de un nuevo modelo, un tiempo imposible de recuperar y que lógicamente implicará retrasos. Ahora la incógnita reside en qué retrasos sufrirán finalmente los iPhone 12, y si por primera vez en muchos años, pasaremos un año en blanco, sin nuevos iPhone en el mercado. Algo que podría evitar el lanzamiento del esperado iPhone 9 o iPhone SE 2, que se esperaba precisamente para estos días, pero que de momento no se ha convertido en realidad.