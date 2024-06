El iPhone plegable se aleja de nuevo

Llevamos años escuchando sobre el futuro iPhone plegable, sin duda el móvil más esperado entre todos los que podríamos conocer en los próximos años. Y es que a pesar del buen momento por el que pasan este tipo de teléfonos, Apple sigue sin apostar por ellos, cinco años después de haberse estrenado el primero de ellos, lanzado por Samsung. Hace unas semanas conocíamos un roadmap que fijaba el lanzamiento del iPhone plegable en 2026, pero parece que ahora se aleja un poco más, y nos tocará esperarlo de nuevo.

¿Cuándo saldría finalmente?

Ha sido en un informe de TrendForce como hemos conocido que Apple está todavía evaluando diferentes aspectos de los móviles plegables, como son las especificaciones y rendimiento de sus componentes, y los estrictos requisitos de pliegue y confiabilidad, literalmente es como definen la situación del plegable. Y es que parece que, aunque Apple lleva años trabajando en este tipo de móviles, todavía se encuentra delante de muchas dudas en este aspecto. Y desde esta consultora no esperan que el lanzamiento de este plegable llegue antes de 2027, un año después de lo que se había rumoreado.

Y es que la resistencia es uno de los aspectos más espinosos de los móviles plegables. Aunque quienes contamos con uno de estos dispositivos sabemos que, con la protección necesaria, son móviles tan resistentes como cualquier otro, la pantalla plegable, las bisagras y el polvo, pueden ser grandes enemigos de este tipo de dispositivos. Y parece que Apple se encuentra en esa situación en la que no se ve todavía con la suficiente confianza para ofrecer una experiencia de uso al nivel de sus estándares, que no tienen por qué ser necesariamente más exigentes que los de Samsung por ejemplo.

Y por supuesto, uno de los grandes problemas detrás de los plegables se encuentra en el pliegue central que queda en la pantalla cuando esta se encuentra abierta, algo que, aunque de frente no se nota en absoluto, y no afecta a la experiencia de uso, sí que visualmente es algo que no gusta a muchos. Puede ser que Apple esté trabajando en un móvil plegable que acabe con ese pliegue y que sea aún más resistente, desde luego si es así podría tratarse de un movimiento un tanto utópico por parte de los californianos, ya que podría convertirse en toda una quimera.

Por alguna razón a Apple no le sirve con lanzar un plegable como el de todos los demás, como Motorola, Xiaomi, Huawei y Oppo, que ya cuentan con modelos extraordinarios en el mercado desde hace años. Si Apple espera lanzar un plegable que no tenga pliegues en su pantalla, deberíamos ir despidiéndonos de estos teléfonos para bastante tiempo, ya que de momento esta tecnología está muy lejos de acabar con ese pliegue, que, por otro lado, no supone ningún drama para quienes contamos con uno de estos teléfonos. En cualquier caso, toca esperar un poco más, y es probable que antes conozcamos el híbrido de iPad Pro y MacBook plegable que sí parece más cercano en el tiempo desde luego.