Los iPhone 11 son los móviles más exclusivos del momento, los seguidores de la manzana anhelan hacerse con el nuevo modelo del iPhone, a pesar de su diseño controvertido, mientras que los que ya lo tienen están disfrutando en su mayoría de sus mejoras en potencia y su cámara de fotos. Aunque muchos otros están sufriendo con la fragilidad de este nuevo iPhone, ya que parece que se están rayando con más facilidad de la esperada, tal y como algunos usuarios han “denunciado” a través de los foros. Parece que la exclusividad de este modelo también se extiende a su construcción y acabados.

Quejas de los usuarios

Ha sido precisamente a través de uno de los canales de referencia para los usuarios de Apple, los foros de soporte de los de Cupertino, como hemos conocido que muchos usuarios se están encontrando con problemas a la hora de utilizar sus móviles con normalidad. Sobre todo por la facilidad con la que estos se están rayando. Según Apple, el vidrio de los nuevos iPhone 11 y iPhone 11 Pro es el más resistente con el que ha contado nunca un móvil de la firma californiana, pero esto es algo que podría llevar a engaño. Porque parece que la resistencia se referiría básicamente a la rotura, y no así a arañazos casuales.

Un iPhone 11 arañado | Foros de Apple

Los usuarios se quejan de que sus iPhone 11 son víctimas de arañazos casuales que terminan siendo lo suficientemente profundos como para poder sentirse con el dedo o apreciarse claramente a simple vista, lo que evidentemente es una situación desagradable cuando te has gastado una media de mil euros en un móvil como este. Las quejas de los usuarios se suceden en los foros de Apple, algunos de ellos han compartido las imágenes de los arañazos en los mismos foros de Apple, y desde luego si es así, que todos ellos se han producido de forma accidental mientras han cuidado de sus móviles, es que puede haber un cierto problema de fragilidad.

Los arañazos se han producido en algunos casos al meter el teléfono en el bolsillo del pantalón, sin llevar llaves u otros elementos punzantes, han visto como sus iPhone 11 han terminado arañados. Algunos incluso comparan esta experiencia con la que habían tenido con el iPhone SE, el veterano modelo barato de Apple, que tras tres años de uso no tuvo rasguño alguno y en cambio el iPhone 11 se ha rayado en solo unos días. De momento son casi 100 las personas que se han quejado en los foros de Apple con el mismo problema, por lo que lejos de ser algo aislado, sí parece que es más pronunciado con este nuevo modelo.

Así que si cuentas con un iPhone 11, ya sabes, a extremar la precaución cuando se trate de transportar el teléfono, porque parece que el vidrio de estos ha sido diseñado sobre todo para que no se rompa al caer, pero no tanto para evitar los arañazos. No todo podía ser perfecto en los iPhone 11, que no dejan de ser productos muy frágiles por sus exclusivos acabados.