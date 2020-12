¿Tu iPhone 11 falla cuando pulsas su pantalla? Apple te lo arregla gratis

No es la primera vez que Apple tiene que salir a la palestra a reconocer un problema serio en uno de sus productos. Componentes que no funcionan como deberían y que provocan caos y desasosiego en usuarios que precisamente no se gastan poco en sus gadgets. Es más, ocurre de forma prácticamente matemática que los de Tim Cook, cuando aparecen los primeros casos, callan sin decir nada, recomiendan esa receta que creen que es mano de Santo de resetear el terminal y dejan pasar los meses. Solo al final, cuando son legión los usuarios que padecen ese error, es cuando reaccionan.

Y Apple ha reaccionado, ni más ni menos que trece meses después de detectarse los primeros casos de usuarios de iPhone 11 (no iPhone 11 Pro ni iPhone 11 Pro Max) que notaban cómo al tocar la pantalla para hacer algo esta no respondía. Como si el terminal no estuviera recibiendo correctamente esas órdenes, por lo que aquello que fuéramos a hacer no podíamos completarlo. Así que imaginad lo divertido que es sufrir un problema de este tipo con un dispositivo que, básicamente, se comunica con nosotros a través de ese único componente.

Cómo será de importante el problema que es gratuito

Como os decíamos, trece meses después de detectarse los primeros casos, Apple ha reaccionado poniendo en marcha un programa que llaman de "reemplazo del módulo de pantalla del iPhone 11 para problemas táctiles". No podemos decir que hayan sido extremadamente rápidos, porque algunos usuarios llevan más de un año pegándose con su teléfono a costa de un panel táctil que no responde como debe en smartphones que, recordemos, tenían un coste de entre 800 y 1.000 euros.

Los de Cupertino han determinado "que un pequeño porcentaje de las pantallas del iPhone 11 pueden dejar de responder al tacto debido a un problema con el módulo de pantalla. Los dispositivos afectados se fabricaron entre noviembre de 2019 y mayo de 2020". Es curioso ver cómo siempre estos problemas afectan siempre a un número reducido de usuarios pero, sin embargo, la horquilla de móviles afectados abarca nada más y nada menos que seis meses completos.

Programa de reemplazo de pantallas en los iPhone 11. | Apple

Si tu iPhone 11 se encuentra en estas circunstancias y padeces esos problemas de la pantalla táctil, debes acudir a la página oficial de ese programa e introducir el número de serie en la ventana de verificación. Una vez que Apple compruebe que tu dispositivo está cubierto por este nuevo programa, solo tendrás que ir a una de sus tiendas, "o un proveedor de servicios autorizado por Apple", para que te hagan la reparación sin soltar un euro.

En el caso de que vayas a una tienda oficial de Apple, te recomendamos que imprimas y lleves en papel las condiciones del programa de reemplazo de las pantallas porque (por experiencia propia) algunos empleados no están muy al tanto y, como buenos empleados, siempre buscarán cobrar por el servicio. Un último detalle de este programa es que si tenías estos problemas y pagaste por repararlos, Apple te reembolsará el coste y, una vez que los norteamericanos te hayan resuelto la incidencia, tendrás una cobertura de otros dos años para ese componente.