Los iPhone 15 desvelan más detalles de sus pantallas

Hay que reconocer que la tecnología evoluciona a una velocidad de vértigo. No hay más que ver cómo las generaciones de nuevos dispositivos en algunos casos solo distan seis meses unas de las otras. Y cómo antes de que se haya lanzado un modelo oficialmente, conocemos detalles del siguiente. Es el caso de los iPhone 15, unos teléfonos que se deberían presentar el próximo año, cuando todavía no lo han hecho los 14, y de los que ya vamos conociendo algunos detalles interesantes, en este caso de su pantalla, que será similar a lo que esperábamos en un principio.

Novedades en sus pantallas

Pues bien, ahora nuevas informaciones que llegan desde China apuntan a cómo serían las pantallas de los iPhone 15 en su lanzamiento. Y la realidad es que en este aspecto Apple va a ser continuista, vamos, que no se va a liar la manta a la cabeza y va a tirar la casa por la ventana, que bastante va a tener ya con los grandes cambios que esperan este año para los iPhone 14. Y es que las informaciones ahora apuntan a que los nuevos iPhone 15 tendrán básicamente las mismas pantallas que sus predecesores. Esto es, unos modelos Pro con doble muesca en la parte superior, eliminando el notch.

iPhone 13 | Photo by James Yarema on Unsplash

Y en segundo lugar, los modelos estándar también como los iPhone 14, con el notch en forma de ceja en la parte superior. Y a todo esto hay que añadir que los nuevos teléfonos tendrán el mismo tamaño de pantalla que los actuales, por lo que en general no habrá muchas diferencias entre unos modelos y otros en lo que a la pantalla se refiere, entre una generación y otra. Parece que como suele ser habitual, Apple no innovará en el diseño en dos años seguidos, sino que conservará el mismo aspecto de los iPhone 14 también para los 15.

Así que habrá que conformarse con las muescas en la pantalla, después de que aparecieran en los móviles Android hace ya cuatro o cinco años. Y no esperamos una tecnología de cámara bajo la pantalla hasta por lo menos los iPhone 16 o 17, así que de momento parece que el diseño que estrenarán este año los iPhone 14 se va a extender por varias generaciones, algo que no nos debería sorprender de Apple, que no es muy rápida a la hora de captar las tendencias de diseño del mercado en sus teléfonos.

Este año los iPhone 14 estrenarán un nuevo modelo, el iPhone 14 Max, un teléfono que sustituirá al modelo mini con una pantalla mucho más grande, de 6.7 pulgadas, aunque conservará las características internas del modelo mini. Y es que este año los modelos estándar serán prácticamente idénticos a los modelos del pasado año. Serán solo los modelos Pro los que estrenen las novedades. Estas son la pantalla con muesca y sin notch, así como el nuevo procesador Apple A16, o la nueva cámara de fotos con sensor principal de 48 megapíxeles. Por primera vez no todos los nuevos iPhone compartirán procesador.