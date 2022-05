Los iPhone 14 Pro recuperarán uno de sus colores más carismáticos

Rumores e informaciones alrededor de los iPhone 14 estamos conociendo a raudales en los últimos días, algo que nos recuerda que cada vez está más cerca el lanzamiento de estos teléfonos, para los que sin embargo aún distan unos cuatro meses para que sean oficiales. A pesar de ello seguimos conociendo detalles interesantes acerca de esta nueva gama de teléfonos de Apple. Y es que ahora hemos conocido que uno de los colores más carismáticos con los que hemos conocido en los últimos años a los iPhone volverá a estar disponible en la nueva gama de estos, un color que hace más o menos un lustro o algo más estaba bastante de moda.

El dorado está de vuelta

Como sabéis actualmente los iPhone 13 se venden en un color oro, que no deja de ser algo similar al dorado. Pero en una nueva imagen que hemos conocido ahora, se recrea el aspecto que tendría uno de los nuevos teléfonos de la firma californiana, que además del blanco, negro y azul, contará con una versión dorada en los iPhone 14 Pro, los dos modelos más avanzados de Apple. Este color es más brillante que el actual oro, y es un color que ya se dejó ver en su momento allá en los iPhone 5 y 6, en una variante de dorado que se denomina como “oro champagne”

No obstante, parece que el color no sería exactamente el mismo que entonces, y contaría con una tonalidad algo más oscura y menos llamativa que la de los modelos más antiguos. La imagen nos muestra por otro lado no solo este nuevo viejo color dorado para los modelos Pro, sino también el diseño que tendría la nueva generación de estos teléfonos. Ya por fin sin el notch como se puede comprobar en la parte superior de la pantalla, donde tenemos una muesca en forma de píldora que le da un aspecto completamente diferente y más moderno a la pantalla del teléfono.

En el resto del teléfono no esperamos grandes cambios a nivel visual, como se puede comprobar también en este caso, con un diseño idéntico en el módulo de cámara, que interiormente sí que contaría con un nuevo sensor de 48 megapíxeles, solo en los modelos Pro, ya que los estándar se conformarán con el actual sensor de 12 megapíxeles. Recordemos que este año los modelos Pro serán diferentes de los normales. De hecho, solo estos modelos Pro estrenarán el nuevo procesador Apple A16 Bionic, mientras que los otros dos se quedarán con el procesador actual.

También tendremos un nuevo modelo más grande, el iPhone 14 Max, que será el sustituto del modelo mini con una pantalla de 6.7 pulgadas. Eso sí, estos dos modelos más básicos seguirán contando con el diseño del notch y las mismas cámaras, por lo que serán casi un calco de los modelos actuales. Para encontrar novedades habrá que irse a los modelos Pro. Una decisión arriesgada para Apple que podría vere cómo el interés por sus modelos estándar puede estancarse al no ofrecer casi novedades.