Los teléfonos modulares no han terminado de cuajar a lo largo de estos años. Hemos visto algunos ejemplos como el del malogrado LG G5, un teléfono que llegó al mercado con varios accesorios que se acoplaban a su parte inferior. Eran tiempos en los que sabíamos que Google trabajaba en un móvil de estas características que luego descartó y metió en un cajón. El único modelo más o menos exitoso, o que al menos de momento sigue estando vigente y lanzando nuevos modelos, son los Moto Mods de Motorola. Estos se acoplan magnéticamente a los móviles, que cuentan con un conector desde el que podemos disfrutar de distintas características únicas. Como una batería de gran capacidad, un mod para disfrutar de conectividad 5G, de una cámara más avanzada o incluso de un proyector en nuestro móvil. Pues bien, Huawei ahora estaría trabajando en algo similar para sus móviles, tal y como ha desvelado una certificación.

Un nuevo intento por recuperar los mods

Parece que los fabricantes no renunciar a poder contar con una nueva línea de accesorios para sus dispositivos, que puedan entre otras cosas aumentar sus ingresos con la compra complementaria de estos accesorios por parte de los usuarios. El principal problema de los Mods es que hasta la fecha no se ha dado con un diseño que sea sencillo de utilizar, y quizás, lo más importante de todo, accesorios con funciones que realmente merezca la pena disfrutar en un móvil, teniendo en cuenta que muchos de ellos pueden costar lo mismo que un móvil de gama media. Por tanto, es un terreno farragoso donde no todos los usuarios van a poder tener una experiencia satisfactoria tal y como entendemos se entiende ahora este concepto modular.

El LG G5 con su mod de batería | LG electronics

Pero parece que Huawei está trabajando en dar una nueva vuelta de tuerca este modelo de móviles con accesorios modulares. O al menos eso es lo que hemos conocido gracias a la certificación bluetooth SIG, que es la que deben pasar todos los dispositivos con esta conectividad que llegan al mercado. Pues bien, a través de esta certificación se han podido conocer dispositivos con conectividad bluetooth que se acoplarían de manera modular o similar a otros dispositivos para ofrecer funcionalidades extra. Por tanto estamos ante dispositivos que se conectan sin cables a los dispositivos, probablemente móviles, y no necesitarían de un contacto físico nativo.

EL Moto Mod de cámara de fotos Hasselblad | Motorola

Esta certificación describe los accesorios como “dispositivos inteligentes” que se encargarían de ofrecer funcionalidades extra a los móviles, como mandos físicos para jugar, altavoces externos, accesorios de salud o para grabar vídeos o hacer fotos debajo del agua, como por ejemplo fundas inteligentes que puedan ofrecer estas funcionalidades extra. Por tanto, sería una manera diferente de afrontar este hasta ahora modelo fracasado de ofrecer mejoras complementarias a los smartphones. Aunque como decimos, todo depende precisamente no solo del sistema modular, sino de que los accesorios sean primero útiles, y en segundo lugar razonablemente económicos, sin eso, da igual lo que se lance, porque tendrá una aceptación muy limitada.