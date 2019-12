Lamentablemente, las estafas, suplantaciones de identidad y actividades fraudulentas están a la orden del día en el mundo de la tecnología. Independientemente de que tengamos un ordenador, teléfono móvil o cualquier otro dispositivo con un sistema operativo y conectado a Internet, siempre va a existir el peligro de ser infectados por algún virus o suplantados en la red. Para evitarlo, Google está llevando a cabo un proceso de verificación que a muchos les ha parecido una treta más de los hackers para intentar hacerse con sus teléfonos. Al menos eso es lo que han podido entender algunos usuarios al recibir un misterioso SMS por parte de la firma de Mountain View en sus móviles, algo que sin duda no ha estado exento de cierta polémica.

¿Por qué hemos recibido ese SMS?

Partiendo de la base de que el SMS ya no es una fuente habitual de información desde hace tiempo, en detrimento de las apps de mensajería instantánea, muchos se han extrañado de recibir en sus móviles un SMS por parte de Google, que advierte de un proceso que para muchos es incluso más confuso de lo que debería. El SMS en cuestión, muestra un texto en el que Google nos advierte de que está verificando el teléfono, lo que en un principio no debería ser nada extraño. Pero son muchos los factores que invitan a los usuarios a ser cautelosos con este tipo de comunicaciones.

Primero porque el SMS es un medio que suelen utilizar los hackers para para intentar entrar en nuestros móviles o sobre todo para suplantar nuestra identidad a través del phishing. De hecho los enlaces web cortos suelen ser un perfecto vehículo para caer en las garras de los hackers y entrar en una web perfectamente diseñada para suplantar el diseño de otra genuina. Pues bien, estos SMS de Google son completamente inofensivos, y tal como relata la propia firma de Mountain View, forman parte de un proceso de verificación habitual que busca verificar que los números de teléfono de los usuarios de Google siguen perteneciendo a la misma persona.

Ha sido en los fotos de Google principalmente donde los usuarios que los han recibido han mostrado su preocupación por un SMS que piensan pueda tener todos los ingredientes para ser falsos. Pero nada más lejos de la realidad, forma parte de ese proceso de verificación habitual que hace Google de los diferentes teléfonos de los usuarios. Por lo tanto si recibes uno de estos SMS, lo mejor es no hacer nada e ignorarlo por completo. Porque se podría dar la situación de que los hackers utilicen ahora este mismo formato de SMS de Google para suplantarlo e introducir en él algún tipo de código malicioso o redireccionamiento a una web fraudulenta. Así que el mejor consejo es el de ignorar por completo el mensaje. Por lo tanto, si recibes el SMS no hagas nada con él, o puedes borrarlo, porque si es genuino de Google no va a requerir que hagas nada con él, y si no lo es te arriesgas a dar pie a que los hackers puedan intentar suplantar tu identidad.