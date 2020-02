De vez en cuando, ciertos eventos sin más trascendencia terminan convirtiéndose en algo viral en nuestros días, con la rápida propagación que hacen de ellos las redes sociales, y en este caso además, que estén afectadas millones de personas. Porque un curioso mensaje ha llegado a los usuarios de móviles Samsung Galaxy en todo el mundo, un mensaje que como es lógico ha inquietado a muchos porque no se sabe realmente a qué es debido su envío, y sobre todo cuando viene de la herramienta “find my mobile” de Samsung ¿Tú lo has recibido ya?

¿Por qué ha llegado este mensaje a tu móvil Samsung?

La aplicación Find My Mobile la versión para los móviles Samsung de las populares apps que permiten localizar dónde está nuestro teléfono, que hemos visto de forma nativa tanto en Android como en iOS. Tal y como han desvelado muchos usuarios en las redes en las últimas horas, estos han recibido en sus móviles Samsung un misterioso mensaje de “find my mobile” donde se pueden ver que el contenido de este son simplemente dos números uno. Como es lógico muchos se han sentido un tanto contrariados al ver el mensaje de una utilidad que incluso en el caso de algunos usuarios nunca han activado en sus móviles.

Y la verdad es que ahora mismo no hay una comunicación oficial de Samsung sobre qué es lo que ha pasado, pero todo apunta a un error en el servidor de Find My Mobile que ha podido enviar de forma indiscriminada este críptico mensaje a los usuarios de millones de móviles Samsung en todo el mundo. De lo que hay certeza es que si recibes este mensaje no va a pasarle absolutamente nada a tu móvil Samsung. De hecho las personas que lo han recibido aseguran que es un mensaje completamente inútil, que al tocarlo en la barra de notificaciones desaparece por completo.

Parece que son todas las gamas de móviles de Samsung las que han recibido el mensaje, aunque eso sí, no a la totalidad de usuarios de móviles de la marca, por lo que parece además un envío aleatorio. Así que si ves este mensaje en tu móvil Samsung, cero preocupaciones, porque igual que llega desaparece de tu vista con solo tocarlo. Esta no es la primera vez que un fabricante envía por error mensajes a sus usuarios, algo así ocurrió en su momento también con los móviles de OnePlus, que recibieron diferentes mensajes de lo más absurdo en sus móviles. La empresa se disculpó y la cosa no fue a mayores.

Y eso es lo que parece que ocurrirá también en esta ocasión. Por tanto no hay que preocuparse, y tomarlo como una anécdota. No obstante esperamos una comunicación oficial de Samsung respecto de este asunto, más que nada por terminar de aclarar lo ocurrido, que si bien no es grave, sí que es cuando menos misterioso. Así que si has recibido este mensaje, ignóralo por completo, porque no tienes que hace absolutamente nada con él.