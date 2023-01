El Google Pixel 7a será más potente que nunca gracias a una mejora notable en la RAM

Hay que reconocer que Google tiene un problema, y es que eso de proteger la información de sus nuevos teléfonos no es precisamente su punto fuerte. Sin irnos muy lejos, todos recordamos cuando se perdió un terminal Pixel Watch, y este apareció meses antes de su lanzamiento en un bar. Pues bien, esto no es exactamente lo que acaba de suceder, pero no anda lejos, y es que la nueva víctima ha sido su Pixel 7a.

Este nuevo terminal de la compañía con sede en Mountain View ya se ha dejado ver en Internet, y lo ha hecho en un vídeo en el que nos ha dejado con bastante información sobre el gama media de Google. Por lo que se ha podido apreciar, aunque este es un terminal de gama entrada, apunta maneras para convertirse en uno de los favoritos dentro de esta.

Aunque Google haya tenido un nuevo despiste con uno de sus terminales, ha logrado bloquearlo para que los filtradores no revelen todos los datos. Pero por supuesto, aún pueden obtener información del prototipo, lo cual hemos podido comprobar debido a un tuit del usuario @chunvn8888.

El Pixel 7a será más potente que nunca gracias a sus 8 GB de RAM

Como mencionamos anteriormente, Google ha logrado bloquear el terminal para que los filtradores no puedan obtener toda la información de este, por lo que ya no pueden pasar del menú fastboot. A pesar de ello, hay ciertos datos que han podido revelar, como el hecho de que el Pixel 7a llega con 128 GB de almacenamiento interno y 8 GB de RAM.

Google Pixel 7a | Google

Vale que su almacenamiento interno no es precisamente un dato impresionante, pues a día de hoy esta configuración es más bien la estándar para muchos terminales. En cambio, el hecho de que cargue con 8 GB de RAM, es una muestra de la potencia que presentará.

Bajo el capó de este smartphone, encontramos un SoC Tensor G2, el mismo que su caballo de batalla, y una frecuencia de refresco de pantalla de 90 Hz. Si además de todo esto que ofrece, continúa con el precio de salida que tuvo su antecesor, este terminal puede ser una auténtica bestia en su gama.

Como habrás podido ver, todo apunta a que Google pretende dar guerra en la gama media - premium con un modelo que ofrecerá unas prestaciones de lo más interesantes. Por lo que habrá que ver su precio final, porque puede ser un éxito en ventas.

A pesar de que ya contamos con esta información del nuevo terminal de Google, es probable que tengamos que esperar hasta el verano para que este haga su presentación oficial. Lo que queda claro sobre el Pixel 7a, es que será un dispositivo de lo más interesante.