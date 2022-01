Google Pixel patenta una cámara debajo de la cámara para su próximo modelo

Todo el mundo que trabaja en el mundo de la telefonía o cerca de él sabe que los Google Pixel son móviles muy pero que muy especiales. Sus creadores son los dueños de la capa de Android, por lo que en principio, es uno de los móviles mejor optimizados sobre el papel, y también sobre la realidad. Aunque sus teléfonos no destaquen precisamente por innovar mucho en el apartado de hardware, la próxima versión podría ser bien diferente a lo que venimos viendo ahora.

Hablamos de la cámara bajo la pantalla. En el pasado año 2020 ya pudimos ver algunos dispositivos móviles con cámara bajo la pantalla, como el ZTE Axon 20 5G, y se espera que en 2021 esta tecnología sea aún mejor, por ejemplo Samsung y Xiaomi tiene en sus planes sacar dispositivos móviles con cámara bajo la pantalla. Y Google Pixel quiere unirse a esta moda, si bien en el último modelo de Google Pixel 6 ha optado por un agujero en el centro superior de la pantalla.

La patente, en fotografía

¿Cómo lo sabemos? El digital dedicado a la telefonía móvil Let’s Go Digital ha descubierto que la compañía de teléfonos ha presentado en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (UPSTO por sus siglas) un smartphone con cámaras bajo la pantalla y otros dos sensores bajo la pantalla. Te adjuntamos la foto a continuación para que puedas ver de primera mano cómo es este boceto, créditos a la página Let’s Go Digital.

Google Pixel 6 | Let's Go Digital

Y es que según se puede observar, bajo el cristal, en la parte superior izquierda nos encontramos con un sensor de luz y dos cámaras principales a la derecha del mismo, separadas por otro sensor, que, por el momento, no se sabe muy bien qué función hará, pero que probablemente estas cámaras se monten bajo pantallas OLED.

¿Veremos esta cámara en el Google Pixel 7?

Si bien es cierto que no es la primera vez que Google registra en la Oficina de Patentes de EEUU una cámara bajo la pantalla, en la anterior versión era algo similar pero no igual. Al final, quedó en ello en una patente que nunca más volvió a salir al mercado. Pero ahora, cabe la posibilidad de que este nuevo modelo lo podamos ver ya no en el Pixel 6ª, que se espera que sea una versión bastante más asequible que los actuales Pixel 6, sino en el Google Pixel 7.

Por el momento no hay nada confirmado como es habitual en este tipo de patentes, que simplemente se registran y empiezan a trabajar en ellas durante años, o como hemos podido ver con la anterior patente casi idéntica, nunca llegan al mercado o bien mejoran la versión e introducen algunos cambios. De esta manera, si finalmente la tecnología de las cámaras bajo las pantallas llega al mercado, Google Pixel podría ser una de las más innovadoras en este aspecto, y no yendo un paso por detrás en cuanto a diseño, ya que estos teléfonos móviles no han destacado precisamente por ello, sino por ser fiables y duraderos.