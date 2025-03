El Google Pixel 10 desvela su diseño con una inesperada sorpresa en su cámara

Aunque todavía no hay información oficial, las distintas filtraciones nos han desvelado en los últimos meses que en los próximos días o semanas podría presentarse el nuevo Google Pixel 9a, la alternativa barata a los teléfonos de la firma californiana. Este teléfono será el último de la gama antes de la presentación todavía en unos meses de los futuros Google Pixel 10. Una gama que una vez más contará con dos modelos, el estándar y uno Pro. Ahora se ha filtrado al completo el diseño del primero, y lo ha hecho con una enorme sorpresa en su cámara de fotos.

Así será el Google Pixel 10

Las imágenes no vienen de cualquier filtrador, sino del que es considerado como uno de los más reputados del entorno Android. Este ha desvelado el diseño tanto del modelo estándar como del Pixel 10 Pro XL. El primero es el que más ha sorprendido, por un aspecto concreto de su cámara de fotos. Y es que en las imágenes detalladas que ha compartido, que básicamente son render basados en los CAD del propio dispositivo, podemos ver algo que sin duda va a disparar el interés por el modelo estándar de los Pixel.

Y es que este se puede ver en las imágenes con un tercer sensor, dejando atrás la configuración de dos sensores del modelo anterior. Y lo que es mejor, no será un sensor cualquiera, sino que como se puede observar en las imágenes, se trata nada menos que un sensor telefoto de periscopio. Se puede apreciar perfectamente que es así gracias a la forma rectangular de la lente, algo característico de este tipo de cámaras de fotos móviles.

Esto quiere decir que el nuevo Google Pixel 10 será un móvil especialmente bueno a la hora de hacer retratos. Y es que esta lente suele ser utilizada para este tipo de imágenes, ya que ofrecen un Zoom imponente, de grandes dimensiones, y que dota de un efecto natural y semi profesional a los retratos tomados con ellos. Con estos sensores no hacen falta desenfoques por IA, sino que ese desenfoque lo genera la propia lente de forma natural, lo que aporta un realismo a las fotos que no tiene nada que ver con los móviles que no cuentan con ella.

También se ha dejado ver el modelo más grande, el Google Pixel 10 Pro XL, que tendrá un diseño muy similar al de su predecesor. Recordemos que este ya contaba con un sensor de periscopio de 48 megapíxeles, que ofrecía un zoom óptico de 5X, de los más altos de la industria móvil.

Así que sin duda alguna parece que Google quiere dotar de las mismas herramientas fotográficas a su modelo más compacto, algo que mejorará un móvil que desde luego ya es uno de los mejores compactos que hay actualmente en el mercado, con su pantalla de poco más de 6 pulgadas. Estos teléfonos deberían presentarse a lo largo del próximo mes de agosto, un año después de haberlo hecho sus predecesores