Los móviles con Android Go se han popularizado en los últimos años, con este sistema los de Mountain View han estado ofreciendo a los móviles menos dotados una alternativa de garantías para que estos funcionen de manera más fluida a pesar de sus limitadas características. Normalmente son móviles con 1GB de RAM y procesadores bastante modestos, pero que gracias a este software tienen la misma fluidez de móviles más caros. Unos móviles que a pesar de moverse en los 50 o 60 euros de precio son excelentes alternativas para quienes no necesitan grandes prestaciones. Ahora Google ha presentado la versión 10 con muchas mejoras respecto de la anterior versión.

Características de Android 10 Go Edition

La nueva versión de Android Go como podéis imaginar nos ofrece más rendimiento para móviles con una ficha técnica tan limitada como la que os hemos descrito. Pero esto no es obstáculo para que la nueva versión de Android Go sea capaz de rendir hasta a un 10% más de potencia con los mismos recursos. Así que en este aspecto los móviles que actualicen a esta versión del sistema estrenarán un aumento en el rendimiento. La seguridad será también uno de los aspectos más destacados. De hecho Google estrena en el sistema un nuevo sistema de cifrado.

Android 10 Go ahora lee las páginas en voz alta | Google

Se trata de Adiantum, una capa de seguridad adicional que cifra los datos generados por el teléfono, y lo mejor de todo, no afecta al rendimiento del sistema. Por lo tanto el sistema operativo es mucho más seguro y nos permite a la vez disfrutar de ese porcentaje más de rendimiento. Toda la suite de apps de Google con el apellido Go también reciben mejoras muy interesantes, como YouTube Go, Google Lens que mejora la integración en el sistema gracias a Google Go, la versión compacta del buscador, que estrena inteligencia artificial para poder leer las páginas web que visitamos en voz alta. También Gallery Go, la versión compacta de Google Fotos mejora su rendimiento con esta nueva actualización del sistema.

La nueva galería de Android 10 Go | Google

Un sistema, la versión Go de Android, de la que han sacado pecho los de Mountain View, que aseguran que ya la cargan más de 1.600 millones de móviles en todo el mundo en más de 180 países. Además cada vez es mayor la oferta y el rango de precios disponibles, con móviles que parten de los 25 euros en la parte más baja de la tabla hasta los que se mueven alrededor de los 80 euros, que son los menos.

Así que más allá de retoques estéticos en algunas apps de Google, lo más importante que nos depara esta nueva versión de Android Go es el aumento del 10% del rendimiento, y la mayor seguridad con el nuevo cifrado de datos. Por otro lado Google también ha mostrado la nueva imagen del sistema, más parecida a la de Android 10 estrenada este pasado verano, y que simplifica mucho y refresca el aspecto del sistema operativo. Un sistema cada vez más completo que poco a poco está quitando el estigma de móviles lentos y malos a los teléfonos más baratos del mercado.