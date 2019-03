Gigatel Capture G5 HD de TVTech: un buen móvil donde menos te lo esperas

¿Te acuerdas del SuperDépor? ¿O del EuroBetis? ¿O de aquella semifinal de la UEFA entre el Rayo y el Alavés? Hay mil ejemplos más: el Zaragoza de la Recopa, el Tenerife en la UEFA, aquel Getafe contra el Bayern, Osasuna en la ronda previa de Champions...

No hace falta ser el Barça o el Real Madrid -a quienes siempre se les espera-, ni siquiera el Atlético, Valencia, Sevilla, Athletic o Real Sociedad -a quienes a veces se les espera- para armar un equipo competitivo que, de pronto, hace la temporada de su vida.

Algo así es lo que pasa con la española TVTech. Tiene una cuenta de Twitter menos poblada que la de un recién llegado, una web más sencilla que las gratuitas que anuncian en la tele, y una marca comercial que más parece de Teletienda que de venta de alta tecnología. Pero oye, su móvil insignia no está nada mal. Nada mal nivel 'no va a ganar la Champions, pero igual se clasifica y, si no, llega a la UEFA'. Lo dicho, nada mal.

Empecemos por el nombre porque es un poco largo: Gigatel Capture G5 HD. No tan largo como el de la Duquesa de Alba, pero sus posesiones territoriales casi son similares. Es un móvil de 5'' HD capacitiva y multitáctil, con un procesador QuadCore de 1,3 GHz (sí, cuatro núcleos), corriendo un Android KitKat 4.4.2, con 1 Gb de RAM, una cámara trasera de 13 megapíxeles y otra frontal de 2.

Las especificaciones lo dejan en un puesto cómodo de la tabla: a mitad, más o menos, quizá compitiendo por la UEFA. Pero tiene algunos guiños complementarios que hacen que la cosa mejore, llamémosle 'cantera': típicos en otros dispositivos de gama baja -equipos pequeños-, pero algo a lo que los grandes no suelen prestar atención. Por ejemplo, doble SIM, Radio FM y -esto ya es más típico- ranura para Micro SD.

Otra cosa más típica de gama baja que tiene es que no es 'unibody', es decir, que tiene una carcasa -trasera en este caso- extraíble. De equipo amarrategui, rocoso, de defensa dura. Eso tiene su parte mala -se ensucia más por dentro-, pero también su parte buena -permite algo más de personalización por aquello de las carcasas de colores y, ojo, permite usar una funda con tapa frontal que viene incluida en la caja-.

Lo que pasa es que este equipo mediano por plantilla, con algún jugón de la cantera y una defensa sólida, además, juega bonito. Como el Rayo de Jémez, ahí, venga al toque. Es de plástico, sí, pero luce bien. Bordes redondeados, buen agarre en mano, de tamaño compensado -para ser un 5'', en mi modesta opinión, el límite-, y mejor aún con la funda con tapa -de plástico también, pero bien trabajado-. No es el aluminio del HTC One M8, o los bordes brillantes de los iPhone 5S o 6, pero es que es raro encontrar a guindas de pastel como Cristiano o Messi peleando por la UEFA.

El terminal luce sólido, la pantalla tiene una muy buena definición con sus 720p-, no es pesado -140 gramos-, es delgado -8,5 mm, algo más con la tapa-, no tiene botones físicos en pantalla y guarda detalles de gama alta en el interior -e-compass o sensor magnético- sin olvidar a esos mediocentros partepiernas que siempre tienen que estar -acelerómetro, sensor de brillo o sensor de proximidad-.

¿Qué diría Mourinho de un equipo así si no fuera el suyo? Le sacaría los fallos claro. Por ejemplo, su doble SIM es para 3G y 2G, pero no admite 4G. Por ejemplo, a la cámara le falta velocidad de reacción (bastante). Por ejemplo, el botón de encendido y suspensión ubicado en el lateral bajo las teclas de volumen resulta raro. Por ejemplo, la pantalla no tiene las reacciones fluidas que cabría esperar (para competir en Champions). Por ejemplo, usa Bluetooth 3.0, pero no 4.0. Por ejemplo, la batería es de 2.000 MAh (un poco justa). Por ejemplo, nada de NFC.

Críticas variadas y una duda: el software lleva una minimísima capa de personalización incluyendo una app de control de batería, ¿cabe esperar que la versión de Android se vaya actualizando conforme lleguen versiones nuevas -la 5.0 Lollipop es inminente-?

Porque sí, míster: el campo es pequeño y quizá necesite una reforma para la competición europea, el césped esté un poco alto y las gradas estén muy encima del terreno de juego. Pero es que no era de esperar que este equipo debutante en primera competición montara un equipo que se puede meter en la élite europea a primeras de cambio. Y más con ese presupuesto tan reducido: 170 euros libre.