Los futuros móviles de Huawei no podrán llevar apps de Facebook preinstaladas

Hace ya tres semanas que se desató el capítulo más trascendente de la guerra comercial que están librando Estados Unidos y China, con la ruptura forzada de relaciones de Google con Huawei, lo que impedía a la china poder incluir las apps y los servicios de Google en sus móviles. A ello se añadieron distintas corporaciones y organismos, como ARM afectando a los procesadores, la asociación de las tarjetas SD o la Wifi Alliance. Pero poco a poco las aguas habían vuelto a su cauce, hasta hoy, que hemos conocido que un importante actor de la industria también toma cartas en este asunto contra Huawei, aunque con una trascendencia bastante menor que en el caso de Google.

Facebook no permitirá preinstalar sus apps en los móviles Huawei

Según hemos conocido gracias a Reuters, Facebook impedirá que Huawei preinstale cualquiera de sus apps en sus teléfonos. Por tanto apps como la propia Facebook, WhatsApp o Instagram no podrán llegar de fábrica en ningún móvil Huawei. Esto quiere decir que todos los móviles de Huawei que están por salir de fábrica no podrán llevar preinstalada ninguna de estas apps de Facebook. Eso sí, los usuarios que ya disfrutan de un móvil de Huawei no deben temer en ningún momento por sus apps de Facebook.

Porque de hecho Facebook ha asegurado que seguirá actualizando sus aplicaciones en los móviles de Huawei que hayan sido adquiridos hasta ahora, por lo que si tienes un móvil de Huawei no debes preocuparte en absoluto por seguir utilizando Facebook, WhatsApp o Instagram. Y parece que en un futuro los potenciales compradores de un móvil Huawei tampoco deberían tener problema alguno en este aspecto, porque aunque no vengan preinstaladas las apps, siempre las podrán descargar e instalar en sus móviles.

De hecho el nuevo sistema operativo de Huawei es 100% compatible con apps Android, y todo depende de que la tienda de apps de Huawei en un futuro pueda ofrecer estas apps. Aquí sí hay un poco de controversia, porque como es lógico, tras este nuevo veto de Facebook, cabe la posibilidad de que las apps también estén vetadas en la tienda de apps de Huawei. Pero ahora mismo eso es mucho hilar. La única certeza en este momento es que los nuevos móviles de Huawei que salgan de fábrica ya no llevarán las apps de Facebook preinstaladas, algo que a título personal, casi es preferible, porque el móvil vendrá más limpio y solo instalaremos aquellas apps de Facebook que vayamos a utilizar.

Así que aquí no queda muy claro quién sale perdiendo más, si Facebook, que pierde la preinstalación de su app en millones de móviles en todo el mundo, o Huawei, que de momento podrá seguir disfrutando de sus apps a posteriori, cuando el usuario así lo decida. En cualquier caso, de aquí al 19 de agosto, fecha en la que expira la tregua otorgada por el gobierno norteamericano, y después de esa fecha, es toda una incógnita lo que puede ocurrir con los móviles de Huawei. En cualquier caso la firma china trabaja ya a marchas forzadas para ofrecer a sus clientes una alternativa de garantías para sus móviles, de hecho esta misma semana conocíamos las primeras imágenes filtradas de su nuevo sistema operativo, que podría llamarse ArkOS.