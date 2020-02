El pasado año Xiaomi lanzó en España varios móviles dentro de la gama del Xiaomi Mi 9. Estos eran las versiones globales de otros terminales que había lanzado su firma Redmi en China. De hecho los Redmi K20 y K20 Pro se convirtieron después en España en los Xiaomi Mi 9T y 9T Pro. De ahí que estas informaciones que hemos conocido sobre el Redmi K30 Pro las convertimos automáticamente al futuro Xiaomi Mi 10T Pro, que siguiendo la lógica de Xiaomi el pasado año debería ser así como se denomine el teléfono en el futuro en el caso de venderse también en Europa, como es previsible.

Con una cámara emergente frontal

Tras la presentación del Redmi K30 en China, ahora los seguidores de la marca están esperando la presentación del modelo Pro, que como el año pasado llegaría con importantes mejoras en la ficha técnica. En esta ocasión en la red social Weibo hemos visto a uno de los ejecutivos de Xiaomi preguntar a los usuarios qué tipo de cámara frontal les gustaría ver en el nuevo modelo. Entre esas opciones encontrábamos de nuevo la de una cámara emergente, que es precisamente la que ha ganado esa especie de “encuesta” pero además de ello, hemos visto también una nueva imagen que nos ha mostrado el diseño de este nuevo Redmi K30 Pro, que como es lógico es muy parecido al del K30 estándar, pero que tiene una diferencia notable en su diseño.

Posible aspecto del Redmi K30 Pro | Cnbeta

Y esta es la de una cámara emergente, como en el caso de su predecesor, pero que en la imagen filtrada nos muestra además un detalle que no encontrábamos en el Xiaomi Mi 9T Pro, porque esta cámara de fotos frontal sería además dual. Por lo que aunque se conserva el diseño emergente, crece el número de sensores, lo que en sí mismo es una novedad muy importante, porque no son muchos los móviles que cuentan con dos sensores en cámaras de este tipo. Por tanto como se puede ver el mecanismo emergente es un poco más grande de lo habitual, más ancho, por lo que cambia el diseño respecto del anterior modelo.

Por lo demás vemos que en la parte trasera tendría un diseño bastante similar, por no decir idéntico al del K30. Eso sí, parece que un sensor extra de su cámara se escapa de esa esfera que preside esta zona del teléfono. Un Redmi K30 Pro que podría estar muy cerca de ser presentado, una vez que el gran tope de gama, el Xiaomi Mi 10 ha sido lanzado la pasada semana, seguramente el turno para el nuevo tope de gama de su filial Redmi no tenga que esperar mucho. La incógnita ahora será saber si veremos este móvil en casa y con qué nombre definitivo, no sería nada descabellado que se uniera al resto de la gama de los nuevos Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro presentados hace solo unos días. Os lo iremos contando.