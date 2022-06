El futuro POCO C40 presumirá de una batería enorme

La firma china POCO es una de las más populares cuando se trata de móviles económicos, ya que tiene una gama muy completa donde una de sus grandes ventajas es la gran relación de prestaciones y precio con la que cuentan estos modelos. En esta ocasión hemos conocido algunos detalles nuevos sobre el POCO C40, un móvil que llegará al mercado con algunas características muy interesantes. Una de ellas ha sido desvelada por la propia firma en un teaser, ya que el teléfono se va a presentar en apenas unas semanas. Y es que va a ser uno de los móviles con más batería que hayamos visto nunca en la marca china.

Primeros detalles del POCO C40

Lo primero que hemos conocido gracias a estos teaser es que este nuevo teléfono se presentará el próximo 16 de junio, tal y como se ha mostrado en uno de los teaser publicados por los chinos. Pero en otro de estos teaser se puede apreciar que este nuevo teléfono contará con una batería de 6000mAh, lo que sin duda significa que sería uno de los móviles POCO con más batería que hayamos conocido nunca. Hemos visto móviles con baterías de hasta 7000mAh en el caso de Samsung, pero estos 6000mAh no son precisamente los más comunes, ya que la mayoría de móviles cuentan hoy en día con baterías de 5000mAh.

De momento es lo único que hemos conocido oficialmente sobre este teléfono, que no es poco. Pero durante las semanas anteriores han ido trascendiendo algunas características, hasta el punto de poder anticipar una posible ficha técnica sobre como será este teléfono. Porque además de esta gran batería, tendremos una pantalla de 6.7 pulgadas, bastante grande, con una resolución HD+. Tendría un procesador Snadpragon 680 de gama media, así como hasta 64GB de almacenamiento interno o 6GB de memoria RAM.

Un móvil que contaría con una cámara de fotos dual, con dos sensores de 50 megapíxeles, así como un sensor de 2 megapíxeles de profundidad. Delante la cámara selfie sería de 5 megapíxeles. La batería como hemos visto tendría esa gran capacidad de 6000mAh, con una carga rápida de 18W. Mientras que estrenaría Wifi de doble banda, NFC para pagar en tiendas, conector USB tipo C o un lector de huellas trasero. De momento son especulaciones, y por tanto tendremos que salir de dudas el próximo día 16 de junio. Un teléfono que no sabemos si llegará a España, toda vez que sus predecesores de la gama C no lo hemos visto en nuestro país.

Pero nunca se sabe, porque Xiaomi es bastante caprichosa en este aspecto, y podría incluso traerlo a nuestro país bajo otra marca, tanto Redmi como Xiaomi. Por tanto nos tocará esperar todavía unas semanas para conocer definitivamente a este móvil. Un terminal que por las características que tendría podría costar perfectamente menos de 200 euros. La realidad es que POCO aunque es conocida por ser una marca de móviles baratos, no ha lanzado muchos modelos de gama de entrada, sino que se ha solido basar en teléfonos de gama media más asequibles.