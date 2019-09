Ayer se presentaron en Cupertino los nuevos iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Max. En esta presentación, como en todas las de Apple, no hubo información ninguna acerca de dos datos concretos de los teléfonos, como son la memoria RAM y la capacidad de la batería. Solo hubo vagas referencias a la autonomía de los teléfonos y a la rapidez en la multitarea, pero datos reales, ninguno. Ahora hemos conocido por fin estos detalles sobre la evolución de la memoria RAM y la batería de los iPhone 11, y no entendemos por qué Apple no ha presumido de ello, porque sin duda ha sido el año en el que más han crecido estas cifras.

Memoria RAM los iPhone 11

Por lo que hemos conocido gracias a Softpedia, estos son los iPhone con más memoria RAM y batería que hemos conocido nunca, y en esta ocasión, como habíamos adelantado justo antes de la presentación, parece que el aumento en ambas cifras es notable.

iPhone 11 Pro Max | Apple

Siempre se había criticado de los iPhone que Apple no desvelaba estas cifras porque eran manifiestamente menores que la de su competencia en Android. Pero ahora por fin se van acercando a la competencia y no entendemos por qué Apple no ha desvelado esta información. En cualquier caso, los datos que hemos conocido ahora son los siguientes:

iPhone XR: 1GB

iPhone 11: 4GB

iPhone XS: 2GB

iPhone 11 Pro: 6GB

iPhone XS Max: 4GB

iPhone 11 Pro Max: 6GB

Batería de los iPhone 11

En este aspecto también ha habido un aumento notable de la capacidad, sobre todo si hablamos de las versiones más caras. De hecho el iPhone 11 Pro Max tiene una batería tan grande como la de otros topes de gama de Android, y un poco por debajo de los mejor equipados. En este caso podemos apreciar un aumento notable de la capacidad en algunos modelos. Estas son sus capacidades:

iPhone XR: 3110mAh

iPhone 11: 3310mAh

iPhone XS: 2658mAh

iPhone 11 Pro: 3190mh

iPhone XS Max: 3174mAh

iPhone 11 Pro Max: 3500mAh

Como vemos en los casos de los iPhone 11 Pro y Pro Max, el aumento ha sido notable, con una media de 500mAh más, lo que de una generación a otra es un salto importante. Así que aunque no son cifras para presumir en la gama alta, hablando de iPhone estamos precisamente ante una mejora sustancial en la autonomía de estos teléfonos. Ya que debemos asumir que el nuevo procesador Apple A13 Bionic consumirá menos energía, lo que unido a una mayor capacidad, nos brinda claramente un aumento considerable, estimado por Apple en unas cuatro horas más, lo que sin duda es mucho.

iPhone 11 | Apple

De esta manera por fin podemos considerar que los iPhone tienen una memoria RAM y batería acorde a la gama a la que pertenecen y más acordes también al precio que nos piden por ellos, aunque para ser justos, siguen estando por debajo de la media. En cualquier caso es algo que hay que reseñar y tener en cuenta si estás pensando en hacerte con uno de los nuevos iPhone, tener en cuenta que su multitarea puede ser aún más potente y rápida que el año pasado y que puedes notar una notable mejoría de la autonomía.