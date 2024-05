Se filtran nuevos detalles de los próximos teléfonos plegables de Xiaomi

Es un secreto a voces que Xiaomi trabaja en una nueva generación de plegables. Hablamos de los Xiaomi MIX FOLD 4 y MIX Flip, dos teléfonos que apuntan maneras. Y tenemos nuevos datos al respecto.

Para empezar, hasta ahora Xiaomi solo había lanzado una familia de plegables, sus Xiaomi MIX Fold. Pero, siguiendo los pasos de otros rivales como Samsung, este año se traerán un nuevo modelo, el Xiaomi MIX Flip.

De este terminal hemos podido ver hasta su posible diseño, y ahora tenemos más información gracias a un informe que ha publicado el medio Gizmochina de forma exclusiva.

Los Xiaomi MIX FOLD 4 y MIX Flip tendrán conexión satelital

Y tal y como informan desde el citado portal, los MIX FOLD 4 y MIX Flip de Xiaomi contarán con conexión satelital. Aunque seguramente conozcas esta tecnología, decir que es un sistema uqe nos permite realizar llamadas o enviar mensajes SMS en zonas remotas y sin cobertura móvil.

Imagina que te has ido a la montaña, te has perdido y no tienes cobertura. Pues con tu Xiaomi MIX Fold 4 lo podrás solucionar sin problema alguno. Y con números de modelo 2405AVPB7C y 24076PX3BC, los Xiaomi MIX FOLD 4 y MIX Flip respectivamente contarán con esta capacidad.

Xiaomi Mix Fold 3 | Xiaomi

Además, y como informan desde Gizmochina, todo apunta a que el Xiaomi MIX Fold 4 contará con una pantalla interna 1.5K , además de un panel externo. También presumirá de una cámara de altura, con un sensor principal de 50 MP Ovx8000, junto a un teleobjetivo Omnivision OV60A de 60 MP. También presumirá de dos cámaras frontales de 13 y 10 MP.

Del Xiaomi Mix Flip sabemos muy poco, más allá de que compartirá procesador Snapdragon 8 Gen 3 con el Xiaomi MIX Fold 4, por lo que habrá que tener paciencia hasta que XIaomi presente de forma oficial su nueva generación de teléfonos plegables.

Lo bueno es que todo apunta a un lanzamiento muy cercano. Recordemos que su predecesor fue presentado en agosto de 2023. Así que tiene sentido que Xiaomi maneje unas fechas semejantes para presentar sus nuevos Xiaomi MIX Fold 4 y Xiaomi MIX Flip, que además serán los primeros plegables de la compañía en llegar al mercado europeo.