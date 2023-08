Nuevo Xiaomi Mix Fold 3: el plegable que ahora presume de cámara Leica

Hoy, 14 de agosto, estaba marcado en rojo en el calendario de los seguidores de Xiaomi. Y es que como hemos podido comprobar hoy, los lanzamientos de la firma china son sin duda de los más importantes de este año, con el Xiaomi Mix Fold 3 como principal abanderado de la marca en todo este año. Y es que no se trata de un plegable más, sino de un modelo que planta cara a Samsung con unas armas realmente potentes y que pocos móviles de este tipo pueden equipar.

Ficha técnica del Xiaomi Mix Fold 3

Aunque el gran atractivo del teléfono lo encontramos en la cámara, al tratarse de un plegable la realidad es que su pantalla sigue siendo el elemento diferencial de este terminal. Y es que estamos ante un móvil que nos ofrece una pantalla plegable OLED LPTO de 8,02 pulgadas, algo más grande que la de los Z Fold de Samsung. Esta ofrece una resolución QHD+, y tiene una tasa de refresco variable de 120Hz. Es compatible con Dolby Vision, presume de un gran brillo de 2600 nits y cristal Gorilla Glass Victus 2.

Xiaomi Mix Fold 3 | Xiaomi

La pantalla externa es de 6,56 pulgadas y tiene resolución Full HD+. La tasa de refresco es la misma de 120Hz, también presume de tecnología AMOLED y un brillo de 2.600 nits. En definitva, dos pantallas de mucha calidad, que es de lo que realmente presume este teléfono. En cuanto al rendimiento, tenemos el procesador más potente del momento, el Snapdragon 8 Gen 2, que nos ofrece máxima potencia, así como una memoria RAM de 12GB o 16GB. El almacenamiento interno crece desde los 256GB hasta los 512GB y 1TB nada menos.

Xiaomi Mix Fold 3 | Xiaomi

Otro aspecto destacado para ser un plegable es que cuenta con una batería de 4.800mAh, que no destaca por su capacidad, sino porque se puede cargar rápidamente gracias a una potencia de carga 67W. Que es prácticamente igual de potente sin cables, alcanzando los 50W. Tenemos otros aspectos destacados, como el Wifi 6 de alta velocidad, el Bluetooth 5.3 o la conectividad NFC para poder hacer pagos en tiendas, además por supuesto de la ultra rápida conexión 5G. El lector de huellas lo tiene en el lateral.

Cámara del Xiaomi Mix Fold 3

Sin duda, junto a las pantallas plegables, lo más destacado de este teléfono, y es que no hay otro plegable con una cámara tan completa como este, sobre todo si tenemos en cuenta que es Leica. Porque cuenta no solo con cuatro sensores, sino que estos tienen una resolución muy elevada, sobre todo en los sensores secundarios. Mientras el principal es de 50 megapíxeles, el resto cuenta con funciones muy diferentes, gracias a un gran angular de 12 megapíxeles y otros dos sensores de 10 megapíxeles telefoto, uno con un zoom de 3.2x y otro de 5x. Por último, su cámara delantera estrena un sensor de 20 megapíxeles, y no tenemos una bajo la pantalla como en el caso de Samsung.

Precio del Xiaomi Mix Fold 3

El nuevo plegable de Xiaomi se estrena con un precio muy ajustado, al meno en China. Allí su versión base de 12GB+256GB cuesta 1.136,58 euros, la de 16GB+256GB 1.262 euros al cambio y por último el modelo más avanzado de 16GB+1TB por 1.320 euros. Precios realmente bajos, que en caso de llegar a Europa serán mucho más altos.