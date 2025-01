Se filtran nuevos detalles sobre el precio del Google Pixel 9a

No cabe duda de que poco a poco Google ha conseguido que su gama de teléfonos sea cada vez más apreciada, no solo por lo que normalmente han sido fans de estos dispositivos, como quienes desarrollan para Android. Sino que el diseño atractivo y la ingente cantidad de funciones que Google añade a sus teléfonos ha sido suficiente para que muchos vean en ellos la mejor replica Android a los iPhone. Y ahora hemos conocido nuevos detalles sobre la versión más popular de este teléfono, el Google Pixel 9a, que, por cierto, es el más barato de la gama, aunque parece que podría serlo menos en el futuro.

Nuevos detalles sobre el Pixel 9a

Se espera que este teléfono se lance dentro de relativamente poco, y por eso poco a poco vamos conociendo más datos que nos dan una idea de lo que podemos esperar de este modelo. Y lo que conocemos ahora son los diferentes modelos que llegarán con este lanzamiento, que como vais a poder comprobar, nos ofrecen buenas y no tan buenas sensaciones.

En el caso del modelo más básico tenemos un precio que será el mismo de su predecesor. Porque el Google Pixel 9a tendrá un b, en su versión de 128 GB, que es el mismo precio que tuvo el pasado año su predecesor. Eso sí, no todo son buenas noticias, porque la versión mejor equipada sí que será más cara que la de su predecesor.

Concretamente, el Google Pixel 9a de 256GB de almacenamiento interno tendrá un precio de 40 dólares más que su predecesor. No es que sea un aumento espectacular, pero sí que es algo que terminará empujando hacia arriba el coste del teléfono, algo que obviamente no es lo más atractivo para el consumidor.

Así que no se puede asegurar rotundamente que el nuevo Pixel vaya a ser más caro que su predecesor, pero sí que una de sus variantes va a llegar con un precio más elevado. Es una estrategia quizás de palo y zanahoria, que exigirá a quienes ya no se conforman con 128 GB a hacer una mayor inversión en su nuevo Pixel. No obstante, es algo bastante habitual en este tipo de dispositivos de alta gama, que cuentan con un gran abanico de versiones a diferentes precios, y donde el modelo básico suele mantener año tras año su coste.

¿Qué esperamos de él?

Pues bien, parece que Google ya tiene listo su nuevo modelo barato, y este llegaría al mercado la próxima primavera con una pantalla de 6,2 pulgadas. Este tendría un brillo máximo de 2.700 nits, así como compatibilidad con HDR. Su procesador sería el mismo Tensor G4 que han estrenado sus hermanos mayores el pasado verano. A este le acompañarían 8 GB de memoria RAM.

La cámara de fotos llegaría con dos sensores, uno de 48 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 13 megapíxeles. Y por último, la batería llegaría con una gran capacidad de 5100 mAh. Llegará justo a tiempo para ser una alternativa al iPhone SE 4.