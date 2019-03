Filtran el nuevo Samsung Galaxy S8 antes del 29 de marzo (y a Trump le gusta)

Lo que muestra en su tuit es un render que confirma muchos de los rumores de los que se venían hablando hasta la fecha. Por ejemplo, lleva instalado una pantalla de 5,8 pulgadas, con los bordes curvados y no hay espacio físico para el botón estilo "Home", que sí estaba presente en los anteriores modelos. Esto hace pensar que, probablemente, se encuentre en la parte posterior del terminal, pero no está confirmado al 100%

La industria del móvil no tiene secretos. Al menos no cuando de un lanzamiento de un nuevo producto se trata. Si ya le ocurrió con la filtración de sus anteriores modelos, a Samsung le ha vuelto a ocurrir lo mismo con la aparición, en Twitter, de lo que podría ser su nuevo terminal, el Samsung Galaxy S8.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R