Nothing lanzará también sus primeros auriculares de diadema

La firma de Carl Pei se encuentra inmersa en una intensa agenda. La marca ya prepara el lanzamiento del que será su primer y verdadero smartphone de alta gama, que como su propio fundador desveló, será un teléfono con un precio de alrededor de 800 euros. Pero no se conforman con este salto tan grande, sino que también quieren evolucionar en lo que a accesorios se refiere. La marca cuenta con varios auriculares en el mercado, todos ellos intraurales, y ahora buscan ir un poco más allá con el desarrollo de sus primeros auriculares de diadema.

Nothing lo desvela oficialmente

Lejos de esperar a que los rumores y filtraciones hagan su trabajo, Nothing ha optado por publicar un vídeo donde dan detalles sobre su nuevo desarrollo. Este se titula directamente Estamos haciendo auriculares de diadema, o si lo decimos, literalmente, sobre la oreja. Este anuncio da sentido a una de las informaciones que conocíamos hace poco, con Nothing anunciando que se asocia con KEF para lanzar productos de audio en un futuro cercano.

Aunque no es la primera vez, ni mucho menos, que se habla sobre esta posible entrada de Nothing en el mercado de auriculares de diadema. Ya que por lo que hemos conocido por parte del propio Carl Pei, el fundador de la marca, la empresa ya ha estado barajando varios diseños para estos auriculares de la marca.

Precisamente, Pei compartía en octubre de 2022 una serie de imágenes que nos mostraban el posible diseño de unos potenciales auriculares en este formato, uan vez más, con el característico Glyph LED de la marca, en los laterales de estos, y con una innovadora base de carga o funda para acompañar a este característico diseño. Así que ahora todo cuadra en lo que al desarrollo de este tipo de auriculares se refiere.

Y la esencia de estos auriculares queda clara en las palabras de los ingenieros que están trabajando en ellos. Ya que según sus palabras, pasar de unos AirPods Max a estos Nothing no debería ser tan traumático, y notaremos poco la diferencia, a pesar de tener un precio mucho más asequible que el de los auriculares de Apple. Obviamente, no sonarán igual, pero seguro que se acercan bastante porque al final en este tipo de productos también hay mucho marketing, y no dudamos que Nothing hará lo posible por ofrecer un sonido igual por una fracción de su precio.

Respecto de su ventana de lanzamiento, es de esperar que estos primeros auriculares de diadema de Nothing se estrenen en cuestión de meses, concretamente el próximo verano junto al Nothing Phone 3, el primer buque insignia de la marca. Parece que será la ocasión perfecta para ofrecer un combo con sonido de alta fidelidad junto a este nuevo smartphone.