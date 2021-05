Estos son los móviles más vendidos en lo que llevamos de 2021

Las ventas de móviles vivieron el pasado año 2020 unos vaivenes inéditos, provocados sobre todo por la pandemia y el efecto que esta tuvo en el cierre de establecimientos, y por otro lado la inevitable contracción de la economía. Ahora estas ventas se han recuperado totalmente, y si comparamos en datos interanuales, los crecimientos están siendo muy fuertes en todo el mundo, también en España. En el caso de este 2021, ya vemos lo que nos están deparando estos primeros meses del año. Ahora conocemos ventas de móviles a nivel mundial durante el primer cuatrimestre de 2021, y una vez más Apple y Samsung vuelven a estar en todo lo alto.

¿Cuáles han sido los más vendidos?

Hay que reconocer que el dominio de Apple en este top 10 de los móviles más vendidos es apabullante. Tal y como podemos comprobar en los datos de Counterpoint, los cuatro primeros puestos, ocupados por tres de los cuatro nuevos iPhone 12, y en cuarto lugar el iPhone 11. A estos les sigue el Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Es curioso que estos primeros cinco móviles de la lista valen alrededor de los mil euros. Estos por tanto han sido los móviles más vendidos en cuanto a beneficio, pero si miramos a volumen de ventas, la radiografía es prácticamente igual en lo que se refiere a Apple, pero cambiar casi por completo en el resto de móviles.

Donde curiosamente tenemos en el quinto lugar al económico Redmi 9A. El resumen de estos ranking de ventas que es Apple ha acaparado nada menos que un tercio de todo el beneficio generado por la industria móvil durante este primer cuatrimestre de 2021. Desde la consultora apuntan a que este gran resultado de Apple se debe principalmente a que la firma está recogiendo los frutos de la gran demanda de móviles 5G, en este caso iPhone, y de las compras que se aplazaron en 2020 por culpa de la pandemia, que lógicamente tuvo un impacto negativo en la marcha de las ventas en todo el mundo.

Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung

Como decimos, es curioso que estos móviles, que en muchos casos cuestan entre los 1.000 y 1.300 euros sean los más vendidos, pero así es este mercado de la telefonía móvil, que no parece acusar el aumento de precios que han sufrido los terminales a lo largo de estos últimos años. Y recordemos que el precio de estos aumente por la escasez de chips, pero no parece que vaya a afectar demasiado a las ventas, sobre todo de algunos fabricantes como Apple, que a pesar de no innovar como antaño, sigue teniendo un público fiel que sigue comprando sus modelos todos los años a pesar de existir alternativas más avanzadas en el mercado.

iPhone 12 Pro Max | Apple

Veremos que ocurre en la segunda mitad de 2021, ya que tendremos la presentación de los nuevos iPhone 13 en septiembre. Lo que es una incógnita es qué podremos esperar de Samsung en este periodo, ya que no va a haber una nueva generación del Note en agosto, que podría ser sustituido por la tercera generación del Samsung Galaxy Fold3.