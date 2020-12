Estos móviles de Xiaomi se van a quedar sin MIUI 12 contra todo pronóstico, ¿está el tuyo entre ellos?

Las actualizaciones de sistema suelen llegar a los móviles Android durante un máximo de dos años, tras ese tiempo se hace la noche y no ser reciben más de estas actualizaciones, salvo en casos muy puntuales de seguridad. Al contrario que en iOS, lo móviles Android cuentan con un periodo de actualizaciones muy limitado. Entre estos móviles los de Xiaomi ocupan un puesto bastante destacado. Y su capa de software MIUI es de las más apreciadas de la industria. Aunque en esta ocasión va a decepcionar a muchos usuarios que esperaban con ganas su nueva versión. Ya que ahora hemos conocido que un buen puñado de móviles de la marca que va a quedar sin MIUI 12 contra todo pronóstico.

Por problemas de rendimiento

Ha sido a través del portal especializado en software XDA como hemos conocido la lista de esos teléfonos de Xiaomi que se quedarán en MIUI 11 y no actualizarán a la nueva versión. Y parece ser que se aducen problemas de rendimiento para no actualizar a esta nueva versión de la capa de Xiaomi. Por tanto son los móviles con un hardware más modesto los que se quedarán fuera de esta importante actualización. Algo que pillará a muchos usuarios de sorpresa, acostumbrados a que los móviles de la marca actualicen de manera habitual a nuevas versiones de la capa de Xiaomi incluso con bastantes años a la espalda. Pero en esta ocasión no será tan amplia la lista de dispositivos compatibles.

¿A qué móviles afecta?

De hecho hay casos bastante llamativos, y podríamos decir también que graves, de móviles que han llegado al mercado hace relativamente poco tiempo, menos de esos dos años que se suelen mantener de actualizaciones. Por tanto aunque la lista no es amplia, es seguro que no le va a hacer ninguna gracia a sus usuarios quedarse sin la nueva versión de la capa de software de los chinos. En total son cuatro móviles los que no recibirán esta nueva versión de la capa de Xiaomi:

Redmi 7

Redmi 6

Redmi 6A

Redmi Y3

Probablemente el más inesperado de todos es el Redmi 7, un teléfono que llegó al mercado el pasado año, en la primavera, por lo que al menos hasta el mes de marzo de 2021 debería haber recibido actualizaciones de MIUI. Ahora por estos problemas de compatibilidad se quedarán sin la nueva versión, algo que seguro enfurece a sus propietarios, que esperarían al menos la llegada de MIUI 12, e incluso más versiones, vistas las actualizaciones a las que ha acostumbrado Xiaomi a sus usuarios. Por tanto, el Redmi 7 solo habrá recibido una versión más de MIUI, y no dos como hubiera sido de esperar. Estamos hablando por cierto de una versión de MIUI que está basada en Android 9, por lo que es de esperar que más allá de esta versión tampoco puedan recibir nuevas actualizaciones. Estas son las situaciones que a muchos usuarios les hace desconfiar de la tecnología y de los fabricantes, ya que lo que es evidente es que con situaciones como esta los usuarios terminan recibiendo menos prestaciones de las que hubiera cabido esperar cuando se compraron el teléfono.