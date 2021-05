Este truco te permite ahorrar más batería en tu móvil

Las nuevas generaciones de smartphones consumen muchos más recursos que sus predecesores. Sus grandes pantallas y la potencia de sus procesadores nos permiten ejecutar varias aplicaciones a la vez y esto hace que el consumo de batería se dispare. Esto sucede a pesar del tamaño de las baterías, que cada vez tienen más capacidad. Por lo que, si quieres ahorrar batería, a continuación te contamos qué hacer.

Limita el usa de apps en segundo plano

Muchas aplicaciones realizan procesos en segundo plano, ya sean copias de seguridad, actualización o llevar a cabo procesos de comprobación y sincronización. Son acciones que estas realizan, aunque no las tengamos abiertas o no las estemos usando en este momento. Por lo que reducir estas al máximo puede ayudarlos a alargar el tiempo de uso efectivo de nuestros teléfonos móviles. A continuación, te enseñamos cómo reducir el consumo de batería de las aplicaciones en segundo plano. Es un proceso que nos llevara algún tiempo ya que tendremos que ir por todas las aplicaciones, una a una activando este ajuste, para hacerlo sigue los siguientes pasos:

Desde el c ajón de aplicaciones del teléfono móvil, busca y selecciona la aplicación.

del teléfono móvil, busca y selecciona la aplicación. Mantén pulsado el icono hasta que nos aparezca una ventana emergente con varias opciones.

hasta que nos aparezca una ventana emergente con varias opciones. Pulsa sobre "información de la aplicación" .

. De este modo accedemos a un resumen de la información de este dónde nos encontramos datos como, el uso de almacenamiento, el uso de datos móviles o el uso de la batería que hace la aplicación y la opción que debemos pulsar.

y la opción que debemos pulsar. Al hacerlo, accedemos a los controles de consumo de la batería, donde desactivamos “permitir actividad en segundo plano” desplazado el botón deslizante.

desplazado el botón deslizante. Así todos estos procesos se llevan a cabo mientras la aplicación esta activa, con lo que nos aseguramos un ahorro de energía considerable.

Actividad en segundo plano | TecnoXplora

Optimizar el uso de la batería nos puede ayudar no sólo a alargar la vida útil de nuestros dispositivos, sino que además podremos espaciar el tiempo entre recargas. Una buena manera de optimizar el gasto de batería es en primer lugar es averiguar cuáles son las aplicaciones que más consumen. Para comprobarlo, puedes acceder a los ajustes de tu teléfono móvil y buscar la sección Batería. Desde aquí podrás comprobar en el listado con las aplicaciones encabezado por las que más gastan, donde el primer lugar suele ocuparlo generalmente la pantalla, seguida de las aplicaciones de mensajería y redes sociales.

Solemos pensar que son las apps que más usamos son las que más gastan, pero no estamos del todo en lo cierto, hay una gran variedad de aplicaciones que su mayor gasto de energía sucede cuando no las estamos usando. Un claro ejemplo de ello, son las aplicaciones de correo electrónico, estás comprueban una y otra vez si hay correos nuevos independientemente de si las tenemos abiertas o no. Con este ajuste, nos aseguramos de que las aplicaciones solo gastan batería cuando están en uso.