Este sería el primer móvil con dos enormes sensores de una pulgada en su cámara

Cuando hablamos de cámaras de fotos, ya no es tan importante el número de sensores en ella, sino sobre todo sus características, como es el tamaño. De poco nos sirve tener cuatro o cinco sensores si ninguno de ellos da la talla. Pues parece que no será el caso del futuro tope de gama de Sony. Y es que han compartido una imagen con un esquema de este futuro teléfono los nipones, que será su nuevo tope de gama, el Sony Xperia Pro I ii. Y junto con su diseño, que no deja de ser más o menos original, se ha desvelado una información que sí que nos parece muy relevante, ya que colocaría a esta cámara a la vanguardia de este mercado, al menos a la espera de saber lo que hacen sus rivales.

No uno, sino dos sensores enormes

Porque no se conformaría con tener un sensor de una pulgada, que es lo más grande que hemos visto hasta ahora en un teléfono móvil, como en los Xiaomi 13 Ultra con cámara Leica, sino que en este caso contaría con nada menos que dos sensores de este gran tamaño. Esta información proviene a su vez de la red social Weibo, donde no hay muchas referencias acerca de lo fiable que puede ser este filtrador. Sea como fuere, no nos parece un rumor descabellado, porque como sabéis, Sony es junto a Samsung el principal fabricante de sensores fotográficos para smartphones, y por tanto si algún fabricante podría hacer esto es la firma japonesa.

Sony Xperia 1 III | Sony

Actualmente el Sony Xperia Pro-I cuenta con un sensor principal con un tamaño de una pulgada, por lo que tiene sentido que la evolución vaya en esa dirección, con dos sensores de una pulgada. Estos se caracterizan por contar con un mayor tamaño, y por tanto una mayor capacidad para poder absorber luz de la escena. Eso se traduce en mayor detalle y al reducirse al mínimo el ruido por falta de luz. Y en el caso de que los sensores de este tamaño sean dos podríamos encontrarnos también con un excelente comportamiento a la hora de hacer otro tipo de fotos, como con el sensor ultra gran angular, o incluso al hacer zoom, con un telefoto o sensor de periscopio.

Sony ya adelantó hace un tiempo que esperaba que para el año 2025 las cámaras de fotos de nuestros smartphones, al menos lo topes de gama que se lancen ese año, ya habrán alcanzado en calidad a las cámaras DSLR, por lo que podría producirse un punto de inflexión, en el cual lleguemos a utilizar antes un smartphone que una de estas cámaras, incluso para hacer fotos de gran calidad, con resultados profesionales. Y no es algo extraño, viendo a la velocidad que evolucionan estas tecnologías. Actualmente tenemos en el mercado móviles con sensores de hasta 200 megapíxeles, y con unas propiedades que con poco esfuerzo nos brindan imágenes de primer nivel. Veremos qué nos depara este Sony Xperia Pro-I II.