Se filtran los nuevos auriculares de Sony para competir con los AirPods

Hace unas semanas conocíamos los nuevos auriculares de diadema de alta gama de Sony. Estos nos han ofrecido sin duda unas excelentes mejoras respecto de sus predecesores en términos de sonido y batería. Ahora hemos conocido en una nueva filtración los que están por llegar de parte de los nipones en un formato donde cuentan también con algunos de los mejores modelos del mercado. En este caso se trata de un modelo de botón, que nos puede ofrecer desde luego una serie de características de mucho nivel, y se ha filtrado al completo.

Así serán los Sony WF-C700N

Los nuevos auriculares que están por llegar de Sony se han dejado ver gracias a uno de los filtrados más activos del mercado, como es @onleaks, y que tiene unas tasas de acierto en sus filtraciones bastante importante. Y es que no solo se han filtrado las características, sino también su diseño en varias imágenes promocionales que nos lo muestran con su aspecto real. En este caso se trata de unos auriculares que nos recuerdan bastante a los Galaxy Buds 2 de Samsung, tiene un aspecto bastante similar incluso en la gama de colores. Ya que esta aparece disponible en color verde, morado, blanco y negro.

Vemos imágenes donde aparecen con su estuche ovalado, donde como es habitual los auriculares se recargarán mientras no los estamos utilizando. Respecto de las especificaciones, hemos visto que contarían con cancelación activa de ruido, algo que como ya sabéis es imprescindible en cualquier auricular de cierto nivel hoy en día. No se especifica la potencia de esta cancelación de ruido, pero esperamos que sea de las mejores del mercado, aunque no lógicamente al nivel de los más avanzados de Sony en este formato.

Además, contarán con DSEE, que es Digital Sound Enhancement Engine, y se trata de una tecnología que mejora la calidad del sonido mediante los algoritmos de los nipones. Por otro lado, también sabemos que contarán con conexión dual, por lo que entendemos que se podrán conectar a dos dispositivos sin tener que desconfigurarlos. Se han filtrado también detalles de la batería, que nos ofrecerá una autonomía de hasta 15 horas cuando está activada la cancelación activa de ruido, así como de 20 horas cuando esta no se encuentra activa. Por tanto, tiene una buena autonomía incluso en esos casos en los que demandamos el máximo silencio.

Además, tendrá una carga bastante rápida, de hora y media para completar el 100%. Con solo 10 minutos de carga obtenemos hasta una hora de reproducción. Y todo ello a través de un conector USB tipo C. Sin duda unos auriculares que como se puede ver en las fotos parecen bastante desenfadados en cuanto a diseño y por supuesto en su colorido. Vienen con dos tamaños diferentes de almohadillas para adaptarse al contorno de distintas orejas, algo importante a la hora de usarlos. No se ha filtrado el precio, pero seguramente se muevan entre los 100 y 200 euros, siendo más baratos que los AirPods Pro.