Este será el primer iPhone que estrene el conector USB tipo C

Llevamos muchos meses escuchando informaciones sobre la llegada del conector USB tipo C a los iPhone. Y no son rumores infundados, sino basados en la nueva directiva de residuos electrónicos de la Unión Europea, que ahora está en trámites para entrar en vigor durante los próximos meses. Eso obligará a todos los fabricantes que no lo hayan hecho aún, como es el caso de Apple, a usar cargadores con conector USB tipo C en sus dispositivos, incluyendo los iPhone. La firma californiana ha mostrado su rechazo frontal a este cambio, pero es evidente que tendrá que afrontarlo si quiere seguir vendiendo su móvil en Europa. Ahora sabemos cuál sería el primer iPhone en estrenar este conector.

Será el próximo año

Es evidente que, si entra en vigor en los próximos meses la nueva normativa, y se da un cierto periodo de gracia, es de esperar que sean los siguientes modelos de iPhone, concretamente los que lleguen en 2023 o 2024 los que se adopten este nuevo conector. Y uno de los analistas más influyentes del entorno de Apple, Ming Chi Kuo, ha desvelado cuál será el primer iPhone que estrene este conector. No será otro que el iPhone 15 en el mes de septiembre de 2023. Por tanto, el próximo iPhone 14 sería el último de los iPhone en contar con el actual conector Lighthing de Apple.

En un tuit publicado hoy, ha anunciado que Apple adoptará este nuevo conector en la segunda mitad de 2023, eso quiere decir que los iPhone 15, que se presentan en esa segunda mitad, serán los primeros en contar con él. Aunque no se menciona el modelo, se sobreentiende que será este. También apunta en el mismo tuit a que con este cambio en el conector, podrían llegar también mejoras en la velocidad de carga, así como en la de transferencia de datos entre dispositivos mediante el cable.

Pero todo ello dependerá de la compatibilidad y adaptación de iOS a este nuevo conector. Lo que no indica en este tuit es si este cambio será solo para los modelos europeos o si lo adoptará en todos los modelos que se vendan también fuera de Europa, como en Estados Unidos. Lo lógico es pensar que Apple cambiará el conector en todas las regiones donde están a la venta sus dispositivos, lo contrario sería desde luego poco eficiente y podría aumentar los costes para la marca.

Así que no parece que al final Apple se salga con la suya, ya que no solo no mantendrá el Lightning, sino que además no hay de momento rastro de ese iPhone sin puertos del que tanto se había rumoreado. Será una buena ocasión para que Apple y concretamente sus iPhone Pro Max sean capaces de cargarse a unas velocidades decentes y mínimamente exigibles en un móvil de alta gama de 2023. Donde una carga de menos de 65W no debería estar contemplada. Hoy en día tenemos móviles mucho más baratos con cargas de hasta 150W, esperemos que esto sea un revulsivo para ello en Apple.