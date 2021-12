Este será el aspecto del Samsung Galaxy S22 Ultra con el S Pen de los Note

Esta misma semana hemos asistido a la presentación de los nuevos Xiaomi 12, la gama alta de la firma china para el año 2022. Pero esta todavía no se encuentra completa, porque ya no es suficiente contar con un modelo Pro en el mercado para enseñar músculo, sino que es necesario hacerlo con un modelo Ultra, que se ha convertido en los últimos años en un sinónimo de lo más de lo más. Y en eso está Samsung también cerca de lanzar sus nuevos Galaxy S22, mientras día tras día conocemos alguna filtración de ellos. Es el caso del Samsung Galaxy S22 Ultra, que se ha dejado ver en nuevas imágenes, con un diseño que nos recuerda mucho al de los últimos Note, sobre todo por el S Pen.

El heredero de los Note

Los móviles plegables de la marca han acabado con la gama Note, que este 2021 no ha encontrado un sucesor directo. Algo que podría cambiar en 2022, dentro de los nuevos S22, gracias a su modelo más avanzado, el Samsung Galaxy S22 Ultra, un teléfono llamado a ser el buque insignia de la marca en el próximo año, con permiso de los nuevos Z Fold que lleguen el próximo año. Los renders que recrean el aspecto de los teléfonos de Samsung son de origen oficial, aunque lógicamente se han obtenido por vías no oficiales, y por eso cuentan con la marca de agua del medio asiático que las ha publicado.

En ellas podemos ver ya el aspecto del Samsung Galaxy S22 Ultra en diferentes colores. Unas imágenes donde lo más llamativo sin duda alguna es la presencia del S Pen, el lápiz inteligente de los coreanos, que no solo será compatible con este, sino que al igual que en los Note, contará con su propio orificio donde introducirlo, por lo que estará oculto una vez que lo introduzcamos en el teléfono, igual que pasaba con los Note. Así que se confirma que este Samsung Galaxy S22 Ultra será ese teléfono que seguirá adelante con el legado de los Note. Y es que es lógico que por parte de Samsung se recupere la esencia del Note, en lugar de desperdiciarla sin un heredero claro.

Además del S Pen, lo más llamativo, podemos apreciar una cámara de fotos cuádruple, que no se encuentra dentro de un módulo como el del pasado año, sino que ahora estos sensores se esconden detrás de lentes más grandes, con su propio bisel y sin un módulo alrededor, muy del estilo de los móviles Xperia de Samsung los últimos años. Estaría disponible en cuatro colores, Burdeos, verde, negro y blanco. Respecto del frontal, la pantalla, no hay muchas novedades, con una pantalla con doble curva lateral, bastante pronunciada, y con una cámara dentro de un orificio en la parte superior de esta, eso sí, con un tamaño muy pequeño.

Lo que no parece es que vaya a contar con la cámara oculta bajo la pantalla, con la que cuenta por ejemplo el Galaxy Z Fold 3 actual. Pero sea como fuere, está claro que contará con la cámara de fotos más avanzada de la marca para 2022, lo que ya es mucho decir del principal fabricante de móviles del planeta.