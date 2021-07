Este ajuste de tu móvil carga de forma segura su batería cuando duermes

Cuántas veces nos ha pasado, salir de casa y darnos cuenta de que nos queda poca batería y no sabemos si la carga actual durará todo el tiempo que estamos fuera. Por lo que aprovechamos el tiempo antes de salir de casa para llenarla algo más con el fin de tener más carga. Esto es posible en los teléfonos móviles que disponen de carga rápida, un método que no es el mejor para la vida de la batería. Existe una forma de cargar nuestro móvil de forma más lenta cuando no lo utilizamos, por ejemplo cuando lo cargamos por la noche, protegiendo nuestros dispositivos.

Carga nocturna optimizada

Atrás quedaron los tiempos en que para cargar la batería de nuestro móvil al cien por cien tenemos que esperar una media de 6 horas sin hacer uso de esta. Cuando aprovechábamos toda la noche para recargar la batería. Con la aparición de la carga rápida, esos tiempos se han reducido considerablemente, ya que somos capaces de recargar baterías con mucha más capacidad en tiempo récord. Pero el uso intensivo de esta tecnología puede pasarles factura a la batería de nuestros teléfonos móviles.

Optimizando la carga conseguimos aumentar la vida útil de las baterías | Foto-de-Daniel-Korpai-en-Unsplash

Son muchos los fabricantes y modelos que incluyen entre sus características la carga rápida de sus baterías, además de este ajuste también incluyen otros como el que te vamos a contar, que nos ayudan a proteger nuestros dispositivos mientras cargan. Este ajuste dependiendo del teléfono recibe un nombre y se encuentra en un menú distinto, y cabe la posibilidad de que no cuente con algo similar, ya que normalmente funciona gracias a la inteligencia artificial. Pero por norma general para activarlo debemos ir a los ajustes del teléfono y seguir los siguientes pasos:

Una vez accedes a los ajustes del teléfono busca entre ellos en el correspondiente a los ajustes de batería.

busca entre ellos en el correspondiente a los ajustes de batería. En nuestro caso el ajuste lo encontramos como “Carga nocturna optimizada” pero en otros móviles puede ser algo similar a cuidado de la batería

Carga nocturna optimizada | TecnoXplora

Como podemos leer en dicho ajuste, activando este conseguimos reducir el envejecimiento de la batería. El teléfono móvil memoriza los hábitos de carga diaria y de este modo consigue controlar la velocidad de la carga por la noche. Reduciendo la capacidad de carga y aumentando el tiempo necesario para completar la recarga.

Un ajuste muy similar al que encontramos en dispositivos Apple, los cuales incluyen un sistema de carga inteligente. Que consiste en una vez que iniciamos la carga, esta se realiza de forma constante hasta llegar al 80 por ciento de la capacidad de la batería y una vez llega a este nivel se detiene, reanudándose de nuevo con el tiempo necesario para completar el 20 por ciento restante antes de que lo desenchufemos. Para ello, previamente nuestro dispositivo ha memorizado nuestras rutinas diarias.

De esta forma nuestras baterías sufren menos y conseguimos aumentar la vida útil de la misma evitando sobrecargas, además del sobrecalentamiento de estas. Consiguiendo así un uso óptimo de las mismas. Un sencillo gesto que, unido a otros consejos como el uso del cargador original, evitar las altas temperaturas como las vividas en estos días y otras acciones como no descargar las baterías por debajo del 20 por ciento pueden hacer que la vida útil de nuestras baterías aumente considerablemente, evitándonos problemas futuros.