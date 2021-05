Lo estás haciendo mal: así debes desinstalar las aplicaciones en Android

Si necesitas borrar aplicaciones porque te has quedado sin espacio, no basta simplemente con desinstalarlas del móvil pulsando varios segundos en el icono de la app. De esta manera siguen quedando muchos datos internos en la memoria del dispositivo y no conseguirás liberar ese espacio que necesitas. En el vídeo te contamos la forma correcta de hacerlo sin que te quede ningún dato.

Si desinstalando las aplicaciones del móvil no has conseguido el espacio suficiente, otra alternativa es borrar el caché. Esta es la mejor opción para eliminar espacio sin tener que borrar las aplicaciones que necesitas. De esta manera sólo borrarás los datos que se han ido almacenado.

Otra de las opciones que puedes probar es revisar la carpeta de descargas y borrar todo lo que no reconozcas ni necesites en tu dispositivo. A menudo nos olvidamos por completo de todo el contenido que hemos descargado y que está ocupando espacio, cuando en realidad no lo queremos dentro del móvil.

Una de las aplicaciones que más espacio suelen llegar a consumir es WhatsApp. Aunque la aplicación en sí no utiliza una gran cantidad de espacio, todo el contenido que almacenamos dentro sí. Es importante limpiar y borrar frecuentemente las conversaciones que no sean importantes, ya que pueden llegar a acumularse con el tiempo, sobre todo si contienen fotos o archivos.

Con estos trucos que te acabamos de mencionar y desinstalando las aplicaciones de la manera correcta como te enseñamos paso a paso en el vídeo, podrás liberar todo el espacio que necesites en tu móvil.

