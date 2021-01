Estados Unidos revisará su relación con Huawei, ¿va a cambiar algo?

Hacen ya casi dos años que Estados Unidos sumó a Huawei a su lista negra de fabricantes, lo que impedía a las empresas estadounidenses hacer negocios con la firma china, como es el caso de Google. Algo que ha dejado herida de muerte a la firma china, que se espera que este año no esté tan siquiera en el Top 6 de principales fabricantes de móviles en el planeta, cuando ocupaba el segundo puesto antes del veto. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca es una ocasión para que ambos países retomen sus relaciones comerciales sin vetos, lo que sería un enorme balón de oxígeno para Huawei. Pero de momento no está claro que el nuevo inquilino de la Casa Blanca vaya a hacer todo lo posible para volver a la anterior situación. Sabemos que ya se están dando los primeros pasos, pero parecen un tanto desconcertantes.

La administración Biden revisará su relación con Huawei, quizás para no cambiar nada

Ahora hemos conocido gracias a Reuters, que la Casa Blanca tiene intención de revisar sus relaciones con China en lo que a la balanza comercial se refiere, pero esto no quiere decir que vaya a levantar las sanciones y vetos contra Huawei y las demás empresas chinas afectadas, como ZTE por ejemplo. Estas impresiones se recogen en las palabras de Gina Raimondo, actual gobernadora de Rhode Island, y nominada a convertirse en la nueva responsable del Departamento de Comercio estadounidense, que por tanto tendrá que lidiar con este gran problema heredado de la administración Trump.

Oficinas de Huawei en Estados Unidos | Huawei

Según Raimondo, su departamento va a defender con uñas y dientes a las empresas norteamericanas de cualquier interferencia china en las relaciones comerciales, “Utilizaría las herramientas a mi disposición para proteger a los estadounidenses y a nuestra red de interferencias chinas o de cualquier tipo de influencia en puertas traseras. En su comparecencia ante el Comité de Comercio de Estados Unidos, no quiso por otro lado cerrar la puerta a levantar el actual veto a empresas como Huawei, algo que ya ha sido criticado por los senadores republicanos. Ha sido Ted Cruz quien ha preguntado a Raimondo explícitamente por la posibilidad de levantar el veto a Huawei.

Algo a lo que ha respondido así “revisaría la política, consultaría con ustedes, con la industria, con nuestros aliados y evaluaría lo que es mejor para la seguridad nacional y económica estadounidense”. Una respuesta ambigua que puede albergar esperanzas para Huawei y que irrita sobremanera a los republicanos, que han sido el principal azote de las empresas chinas durante el mandato de Trump. Por tanto, aunque de momento no se ha tomado ninguna decisión, es evidente que este importante problema en las relaciones bilaterales con China ahora se ve con distintos ojos por parte de Huawei, que podría ver en las palabras de Raimondo y los reproches de su oposición un cierto acercamiento de posturas. La realidad es que de momento no va a cambiar nada respecto de Huawei, y en el caso de que se decida levantar el veto, es evidente que no va a ser algo rápido. De momento no se cierra la puerta a nada, y eso ya es algo positivo para Huawei, más de lo que habría podido esperar con Trump hace unas semanas.