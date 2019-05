Esta edición de Juego de Tronos del Samsung Galaxy Fold cuesta más de 7.000€

Todavía estamos a la espera de conocer definitivamente la fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy Fold, el primer móvil de pantalla flexible y plegable del mercado, Caviar, una de las firmas de personalización más extremas que conocemos, ha presentado su curiosa personalización para el Samsung Galaxy Fold basada en Juego de Tronos. Desde Caviar han aprovechado el final de la serie para ofrecernos una extravagante, y por qué no decirlo, hortera versión de uno de los móviles más interesantes que esperamos ver durante este año 2019. Y como habéis podido comprobar en el titular, no será precisamente barato.

Un Samsung Galaxy Fold que parece un verdadero libro de George R.R. Martin

El Samsung Galaxy Fold es un móvil que se presta sin duda a pasar como una especie de libro digital de nuestro tiempo. Su apertura con forma de libro ha sido ideal para los chicos de Caviar, la firma rusa que ahora lanza esta edición del Samsung Galaxy Fold con motivos de Juego de Tronos. Como podéis ver en la imagen, este móvil es de todo menos discreto. Incluso podríamos definirlo como de ostentoso. No en vano, el diseño transforma el Samsung Galaxy Fold en todo un volumen de la Canción de Hielo Fuego en la que se basa la serie de HBO.

El extravagante diseño de esta edición limitada | Caviar

De hecho, está basada en el libro inédito del autor, llamado "Winds of Winter" y del que ya hemos conocido por las propias palabras de Martin que no terminará exactamente de una manera similar a la de la serie. Como se puede apreciar en las imágenes, los ornamentos relacionados con los libros y lo que hemos visto en la serie son bien visibles. De hecho están bañados en oro para darnos una imagen aún más ostentosa del que ya de por sí es el móvil de Samsung más caro del mercado. El diseño de este Samsung Galaxy Fold cuenta no solo con la imagen dorada relacionada con Juego de Tronos, sino que además esta se muestra en relieve. Un relieve que ahonda en la sensación de tener uno de los libros de George R.R. Martin entre manos al sujetar este teléfono. Un detalle que apreciarán los amantes de estas historias de ficción medievales, es la presencia del mapa de los siete reinos en la parte trasera de este Samsung Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Fold de Juego de Tronos abierto | Caviar

Como os podéis imaginar, Caviar no ha creado un Samsung Galaxy Fold exclusivo, sino que aprovecha las unidades existentes y las personaliza con esta especie de carcasas de alta calidad, que transforman por completo el aspecto del terminal, y lo convierten en puro caviar, según la firma. Esta nueva edición será limitada, tanto que solo habrá siete unidades disponibles para su compra. Cada una de ellas por los siete reinos que componen la corona perteneciente al trono de hierro. Esta irá numerada en el lomo del teléfono, junto con una inscripción, aquí todo es muy ostentoso. El precio, ya lo sabéis, 8.200 dólares, unos 7.300 euros, que servirán para que contemos con una pieza exclusiva, de dudoso gusto. Eso sí, hasta que el Samsung Galaxy Fold no llegue a las tiendas, no se enviarán estas nuevas ediciones a sus propietarios.