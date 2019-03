Esta batería del MIT promete cargar tu móvil en solo seis minutos

Mientras las grandes compañías luchan para crear una batería duradera y fiable, el MIT ha fabricado una que puede llegar a durar tres días. Las nanopartículas de aluminio son la clave de esta batería del futuro.

A día de hoy parece ciencia ficción pura y dura, sin embargo es real: ya existe una batería que se puede cargar en tan solo seis minutos y que llega a durar tres días. Se trata de una de las últimas creaciones del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y podría revolucionar el mundo de los dispositivos móviles.

La batería creada en el MIT por el doctor Ju Li y su equipo logra esa gran capacidad y su sorprendente velocidad de carga gracias a la composición de su interior. Adiós a los materiales a los que estamos acostumbrados: la batería del futuro está hecha de nanopartículas de aluminio.

Estas nanopartículas con forma esférica son capaces de contraerse o expandirse en función de las necesidades de la batería: así, aumentan su tamaño para tener más capacidad de almacenamiento de energía y, conforme se va agotando, vuelven a su tamaño original. De esta forma, se puede almacenar mucha más energía en el espacio de una batería habitual.

Por ahora, esta batería está lejos de llegar a nuestros dispositivos y es que, si bien según Ju Li el proceso de fabricación es escalable, son necesarias toneladas de nanopartículas de aluminio. El metal no es caro, pero el proceso para obtener las nanopartículas no puede decir lo mismo. No obstante hay esperanza: quizás la batería del mañana nos haga olvidar la poca duración de las actuales.