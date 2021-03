El mejor truco para saber dónde está cada foto en el móvil

Todos hemos tenido la necesidad de querer enseñar algo, pero sentirnos mal porque no lo encontramos. Por eso, en el vídeo te enseñamos cómo saber siempre dónde está cada foto.

Este inconveniente tiene una fácil y rápida solución: la descarga de la aplicación que te mostramos en el vídeo anterior.

Con esta herramienta se soluciona el posicionamiento incorrecto de las fotos en las carpetas no deseadas o en fechas erróneas. Esto pasa por la información que contienen las fotos, la cual nosotros no vemos, y la manera en la que nuestro dispositivo interpreta estos datos. Esto es lo que hace que nuestro dispositivo guarde las fotos en una carpeta u otra.

Los pasos a seguir son muy sencillos y se pueden ver de manera práctica en el vídeo.

Descargar la aplicación

En el vídeo te mostramos el nombre correcto que debes buscar al entrar a Google Play y el logo de la aplicación. Es necesario que descargues la correcta ya que hay muchas que se llaman de manera similar, pero no siempre es segura su descarga y menos permitirles el acceso completo a nuestra galería.

Permitir el acceso a la galería

Si no damos permiso para que la aplicación acceda a nuestras imágenes, no podremos ver cuáles están mal ordenadas o en la carpeta en la que no tenían que estar. Al permitir que la aplicación acceda a nuestras fotos y pueda interpretar la información asociada a cada una, puede rastrear dónde está el fallo para así indicarlo y poder solucionarlo.

Solucionar los fallos que muestra la aplicación

Una vez conocemos las imágenes que contienen el fallo y dónde lo tiene, entramos a la sección “de mala fecha” e indicamos en qué archivos queremos solucionar el fallo. Existe la opción de solucionar solo los fallos de algunas imágenes o de seleccionar todas para así tenerlas ordenadas correctamente. Una vez seleccionadas, volvemos a la sección de inicio y permitimos corregir los errores en aquellas que queremos.

