El económico Samsung Galaxy A16 desvela nuevos detalles antes de su lanzamiento

La gama A de los Samsung Galaxy se caracteriza por ser la más avanzada entre los móviles de gama media de la marca, por encima de los Galaxy M. Pero esto no quiere decir que todos sus modelos tengan que ser más caros, para nada. Sino que hay algunos como el actual Galaxy A15, que se pueden encontrar por poco más de 100 euros en las tiendas españolas. Este precio tendrá también el futuro Galaxy A16, que acaba de filtrarse de nuevo, confirmando una característica esencial, como es la capacidad de su batería, y anticipando que su lanzamiento está más cerca.

Conservará su autonomía

Ahora el Samsung Galaxy A16 ha dado nuevas muestras de vida, y lo ha hecho en una certificación para su comercialización en el mercado chino. En esta certificación ha mostrado que su batería será de 5000mAh, aunque la capacidad nominal sea de 4860mAh. Lo que quiere decir que en este aspecto no va a haber cambios, y se conservará por tanto la autonomía con la que cuenta actualmente este teléfono.

El teléfono sigue por tanto su curso para ser lanzado en próximas fechas, y de momento, aunque no hay muchos detalles acerca de su ficha técnica, sí se esperan algunas características concretas para este nuevo modelo. En el caso de la batería, además de la capacidad confirmada ahora, se espera que cuente con la misma potencia de carga, de 25W, una velocidad más que razonable para un móvil de gama de entrada, y más tratándose de Samsung, que no suele proporcionar mucha potencia a sus cargas.

Pero habrá mejoras más notorias desde luego, como en su procesador. Este pasará de ser un Helio G99, a dar el salto a un Dimensity 6300+ de MediaTek. Este es un procesador mucho más potente, y que nos anticipa un rendimiento notable para un teléfono de un precio tan ajustado como se espera que tenga este. También se especula con que para ciertas regiones utilice un procesador de la casa, como es el Exynos 1330.

A este procesador le acompañarán presumiblemente variantes de 4GB, 6GB u 8GB de memoria RAM, mientras que el almacenamiento interno será de 128GB. El nuevo modelo contaría con una cámara de fotos triple, con un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 5 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Se esperan también Wifi de doble banda, Bluetooth 5.3, NFC para pagar en establecimientos, así como conector USB tipo C. Y llegará con Android 14 bajo la capa One UI 6.1, que será relevada en su momento por One UI 7 basado en Android 15.

Su predecesor se lanzó el pasado mes de diciembre, pero si tenemos en cuenta que en 2023 se lanzaron dos generaciones de este teléfono, no sería descabellado que este modelo se encuentre a la vuelta de la esquina, y se lance a finales del mes de agosto o a comienzos del mes de septiembre, justo para la vuelta a los estudios y al trabajo tras las vacaciones. Es de esperar que también se ponga a la venta en España en su momento.