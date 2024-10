El diseño del Samsung Galaxy A36 se queda sin secretos

Va a ser uno de los móviles de gama media más populares de Samsung, y es que se va a ubicar en esa zona donde los teléfonos todavía son baratos, pero cuentan con funciones muy avanzadas. En este caso las filtraciones han dado un paso más allá, y nos muestran cómo será el aspecto de este interesante dispositivo, y sorpresa, será prácticamente igual a su predecesor. Y es que Samsung se ha convertido en un fabricante tan coherente en términos de diseño, que a veces puede llegar a ser un tanto aburrido.

El aspecto del Samsung Galaxy A36

Aunque no es del todo así, y si tenemos alguna novedad de diseño, aunque seguramente la mayoría de los consumidores no lo adviertan si no son especialistas en la gama de Samsung. Y es que este nuevo terminal contará con un aspecto diferente en su parte trasera. Tanto es así que el módulo de cámara ha cambiado, y ahora la noticia es que es uno como tal, y los sensores no se encuentran desprotegidos en la parte trasera. Porque si bien el anterior modelo nos mostraba los sensores desnudos, aquí la cosa cambia.

Y es que ahora tenemos un módulo en forma de píldora, que envuelve a los tres sensores traseros. Es lo más notable del nuevo diseño, pero no lo único ni mucho menos. Ya que en las imágenes compartidas por el siempre fiable @onleaks, se puede apreciar que el teléfono será algo más alto, más o menos un milímetro más. Y por tanto tendrá una pantalla algo más grande, concretamente de 6,64 pulgadas. Y a pesar de ello, será un teléfono más delgado de lo que era su predecesor. De hecho, se quedará en unos 9,6mm.

Sobre el resto de su ficha técnica, se espera que se un móvil de gama media con unas excelentes prestaciones. Tanto es así que se la ha visto con un procesador que, aunque no queda claro cuál podría ser, si que apunta a dos modelos bien valorados en la gama media. Estos son los Snapdragon 6 Gen 3, y el Snapdragon 7s Gen 2, por tanto, parece claro el giro de Samsung en este sentido, ya que hasta ahora la serie anterior había venido integrando procesadores de MediaTek.

Un móvil que según vemos en los renders, tendrá un tacto muy premium, ya que no solo tiene un diseño ahora más sofisticado en su cámara de fotos, sino que además sus bordes son totalmente rectos, y nos recuerdan a los de los iPhone o los Pixel 9, una tendencia en el mercado orientada sobre todo a los móviles más premium. De todas maneras, su lanzamiento todavía distaría unos meses ya que, si sigue más o menos el calendario de sus predecesores, no deberíamos conocerlo hasta la próxima primavera, más o menos en el mes de marzo.

Obviamente para entonces ya debería llegar al mercado con One UI 7, la nueva capa de software de Samsung que se basará en Android 15, y que por lo que hemos conocido hasta ahora sería la más revolucionaria de la historia de la marca en muchos sentidos, y eso es realmente prometer mucho.