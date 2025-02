El diseño del Nothing Phone 3a se queda sin secretos antes de presentarse

El próximo 4 de marzo se presentará el nuevo teléfono de Nothing, una marca que en muy poco tiempo se ha ganado una excelente reputación en el mercado de smartphones. Fundada a su vez por el fundador de OnePlus, la realidad es que se ha ganado al público por el diseño transparente de sus dispositivos, y ese ya icónico Glyph, que ilumina la parte trasera de sus teléfonos con formas frescas y modernas. Ahora estamos a la espera de conocer oficialmente al Nothing Phone 3a, del que acabamos de conocer su aspecto definitivo antes de presentarse.

El primer Nothing con cámara triple

Ha sido la cuenta en X de Arsène Lupin la que nos ha desvelado un vídeo donde se puede ver con todo lujo de detalles el nuevo teléfono de la marca. En este destaca sobre todo el aspecto de su cámara de fotos triple. Además, en uno de los fotogramas la podemos ver con todo lujo de detalles. Especificando los tres sensores con los que va a contar.

Y es que, a los tradicionales sensores principales de 50 megapíxeles, o el ultra gran angular de 8 megapíxeles, tenemos el nuevo sensor de telefoto de 50 megapíxeles, que será el primero que incorpore un teléfono de Nothing, y que sin duda será la gran novedad de este modelo. Delante, el terminal contará con un sensor de 32 megapíxeles, que ya ha demostrado su buen desempeño.

Una cámara que contará con cierta barriga, por cierto, bastante bien disimulada, con un perfil curvo que le sienta bastante bien. En el vídeo podemos ver el modelo de color blanco, que es realmente atractivo. Y por supuesto, ese Glyph, que ilumina la parte trasera del teléfono para darle una personalidad arrolladora. Además de este color blanco, lo vemos también en negro y un llamativo color azul oscuro, que también es especialmente atractivo, e imaginamos que mucho más con el Glyph encendido.

¿Un modelo Pro?

Algo que nos ha sorprendido ha sido la aparición junto a este vídeo de otro del Nothng Phone 3a Pro, del que no habíamos escuchado demasiado, razón por la que muchos creen que se trata de un vídeo no oficial, y que podría ser una recreación. Pero desde luego se ve bastante creíble en el vídeo, y ojalá que sea así, porque nos parece que el diseño de ese modelo sería espectacular.

Y es que sería un móvil con toda la esencia de Nothing, pero con un aspecto más parecido a los móviles con grandes cámaras en el mercado, como el Xiaomi 15 Ultra. De hecho, se puede apreciar que en su gran módulo hay nada menos que cuatro sensores de cámara. No sabemos si finalmente llegará al mercado este modelo Pro, pero nos parece sencillamente espectacular, y ojalá que sea una realidad también el próximo 4 de marzo, en la presentación que Nothing lleva anunciando ya desde hace un mes.