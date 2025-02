El Nothing Phone 3a podría tomar prestada la mayor novedad de los iPhone 16

Desde la semana pasada sabemos que el Nothing Phone 3a se va a presentar el 4 de marzo, la fecha ya es oficial. Y por tanto ahora toca conocer lo más posible acerca de este nuevo teléfono, y todo aquello que será capaz de ofrecernos en el momento de su lanzamiento. Y hoy hemos conocido un detalle de su hardware que podría ser muy llamativo y también una de sus principales novedades. Sobre todo, porque nos recuerda a una de las funciones más destacadas de los iPhone 16, y que no es precisamente nueva entre los móviles Android.

¿Un nuevo botón para su cámara?

La tercera generación de este teléfono de Nothing promete ofrecernos algo que entre los móviles Android ha caído en desuso en los últimos años, pero que Apple recuperaba el pasado año, como siempre, dándole una pátina de innovación. Hablamos del botón lateral de acción, que básicamente es un botón físico que se utiliza para ofrecer nuevas funcionalidades al teléfono, sobre todo centradas en la fotografía.

Y es que en un teaser desvelado por la propia compañía de Carl Pei, ha mostrado en una imagen un botón en el perfil del teléfono, adicional al que normalmente tienen los teléfonos de la marca. Y es que se espera que este sea un botón de acción similar al estrenado por Apple en los iPhone 16 durante 2024. Con ese botón se espera que la cámara sea más sencilla de utilizar, aunque no sabemos si será exactamente como el botón de Apple.

El de los de Cupertino cuenta con tecnología háptica de última generación, que permite no solo ser utilizado como obturador de cámara, sino que también permite gestos, tales como deslizar para hacer zoom o alejar. E incluso se puede personalizar para ejecutar otras apps y tareas diferentes a las de la cámara, por ejemplo, para abrir determinadas aplicaciones o invocar al asistente Siri en un futuro.

De momento lo único que hay sobre este botón es la imagen que hemos visto en el teaser, y, por tanto, no se sabe mucho más de él. Pero parece que Nothing se quiere sumar a esta ola de afecto por el botón de acción del iPhone 16, que ha sido al final una de sus grandes novedades. Y es que estos botones no son precisamente nuevos en los móviles Android.

Estos los han utilizado durante muchos años, desde hace más de una década, para ser utilizados, sobre todo como obturador de la cámara de fotos, para disparar. Así que sin duda alguna estamos ante una función que regresa sobre todo por el interés mostrado por Apple, que al final, como casi siempre, termina siendo algo contagioso para muchos fabricantes. Así que podemos esperar sin duda alguna un botón de acción para lo nuevo de Nothing, veremos si finalmente es tan completo como el de Apple, o solo se limita a un nuevo botón físico personalizable.