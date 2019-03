Cómo detectar si eres adicto al móvil: los expertos nos dan las claves

La adicción a los teléfonos móviles es un problema que afecta cada día a más personas y que, por el momento, tiene difícil solución. Los adolescentes y los más jóvenes son el colectivo más vulnerable a las cuatro principales patologías que han nacido a raíz del uso excesivo del teléfono móvil, pero también los adultos somos parte del problema.

Dejarles el móvil a nuestros hijos para que se entretengan y "nos dejen en paz" un rato y regalarles teléfonos a una edad temprana para que no se sientan marginados en el colegio no son las mejores ideas del mundo si queremos que, cuando crezcan, no hayan desarrollado una adicción aún mayor y que puede derivar en otras adicciones como al juego online o al cibersexo.