No cabe duda de que el Huawei P Smart es uno de los móviles más populares de Huawei en la gama media. Es un teléfono con una excelente relación calidad precio, con un gran diseño y un aspecto que desde luego no parece racional con el precio tan bajo con el que cuenta. Ahora hemos conocido las primeras características del que podría ser el modelo más avanzado de este Smartphone, el Huawei P Smart Pro, un teléfono que podría ofrecer por poco dinero una ficha técnica bastante solvente, y así enfrentarse a una cruenta competencia, que cada vez cuenta con mejores propuestas.

Características del Huawei P Smart Pro

El futuro terminal de Huawei se ha filtrado en la base de datos de Android, donde ha mostrado las primeras características, y de facto ha confirmado su existencia, que desde luego no se esperaba hasta ahora. Curiosamente de vez en cuando, como ha ocurrido esta vez, a Google se le va la mano y muestra en esta base de datos algún modelo que aún no ha sido lanzado. Y este ha sido el caso del Huawei P Smart Pro, que llegará con una pantalla aún más grande que la de los modelos de la gama que hemos conocido hasta ahora.

Ya que si el Huawei P Smart de 2019 cuenta con una pantalla de 6.21 pulgadas, en el caso de este nuevo Huawei P Smart Pro ofrecería una pantalla de nada menos que 6.5 pulgadas, por lo que el aumento es considerable, y se va acercando al de toda una pantalla de tableta, de esas de siete pulgadas. Este nuevo modelo contará con 4GB de memoria RAM, por lo que cuenta con una giga más que el modelo estándar. Y respecto del almacenamiento interno contaría con 64GBm en este apartado no hay cambios. En la imagen se muestra el presunto aspecto de este Huawei P Smart Pro.

Y de ser verdad esa foto, o al menos estar mostrando cómo será el frontal del terminal, llama la atención que la pantalla no tiene borde o notch alguno. Por lo que podríamos pensar que podría contar con algún tipo de cámara de fotos emergente, que se esconda en el marco superior del terminal cuando no se está utilizando. De ahí esa gran pantalla sin apenas bordes, o cámaras dentro de ella, como es habitual últimamente ver varios móviles de estas gamas. También se confirma que cuenta con lector de huellas, algo que no es nada novedoso en sí mismo, y que de momento llegaría con Android 9 Pie.

Sin duda lo más llamativo es el tamaño de la pantalla, que es lo que realmente nos da una idea de por dónde va a enfocar Huawei el apellido Pro de este nuevo teléfono. Como es lógico, se espera también la mejora del procesador, contando probablemente con el Kirin 810 cuando llegue al mercado, para sustituir al Kirin 710 con el que cuenta el Huawei P Smart de 2019. Veremos cuándo llega este terminal al mercado, y a qué precio, pero de momento por lo que sabemos, apunta a que será un Smartphone de grandes dimensiones.