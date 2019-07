A pesar de que en los últimos días se han relajado mucho las relaciones entre Estados Unidos y China después de la cumbre del G20, Huawei sigue adelante con sus planes de acelerar el desarrollo de su propio sistema operativo. Los móviles de Huawei van a seguir disfrutando de Android y todas sus actualizaciones, así como de las apps de Google. Pero esto no va a evitar que la firma china siga desarrollando su nuevo sistema operativo. Y de hecho su desarrollo sigue a buen ritmo, tanto que ya son muchos los beta tester que están probando esta alternativa a Android. Y precisamente uno de esos beta tester ha desvelado algunas de las características más llamativas del que en occidente se podría denominar Ark OS.

Algunos de los cambios llamativos de Ark OS

Como decimos, Huawei tiene la intención de seguir utilizando Android en sus móviles, con las apps de Google, pero no cierra la puerta a que en el corto plazo su sistema operativo vea la luz en algunos de sus móviles, para que el público se vaya familiarizando. Por tanto de Hongmen OS, conocido en occidente como Ark OS, las pruebas siguen adelante, y ahora un beta tester ha desvelado algunos de los aspectos más interesantes que ha podido apreciar en el sistema operativo durante el uso que le ha dado.

Huawei Mate 20 Pro | Huawei

Para empezar ha llamado la atención una nueva pantalla del estilo Always On, que permanece siempre encendida, y que en este caso puede mostrar widgets y notificaciones más completas de lo que estamos acostumbrados. La pantalla de bloqueo también ha sufrido importantes cambios, que han dado como resultado un aspecto más renovado que le sienta muy bien al teléfono. También el desbloqueo del teléfono cuenta con interesantes novedades, con una nueva animación cuando se enciende la pantalla, así como más ajustes para poder darle un toque más personal a esta área. Sin duda uno de los aspectos donde más se nota el cambio, según este beta tester, es en la interfaz de usuario. Esta cuenta ahora con unos iconos completamente distintos, con unas transiciones entre las distintas pantallas más agradables a la vista y que se mueven de una manera más fluida, mientras que la barra de búsqueda ahora tiene un mayor tamaño. Aunque no se ha detallado nada especial, podemos esperar importantes cambios en la barra y panel de notificaciones del teléfono.

Huawei P30 Lite | Huawei

La app de cámara, uno de los puntos fuertes de los móviles Huawei, ahora tiene un diseño mucho más sencillo y legible, con un aspecto más minimalista, aunque respecto de las características que ofrece la app de cámara, no hay muchas novedades, es sobre todo el diseño lo que cambia. Así que según estas informaciones, parece que los cambios son más sutiles que otra cosa, por lo que podemos esperar un móvil con una interfaz mucho más cuidada, mucha más velocidad, como avanza Huawei, y seguramente podremos encontrar todas las cosas allá donde las esperamos. Se rumorea que el Huawei Mate 30 podría estrenar este sistema operativo, aunque casi con toda seguridad solo para el mercado chino, mientras, no os preocupéis, seguirán contando con Android.