El curioso motivo por el que el Día Mundial del Emoji es el 17 de julio

Los emoticonos cada vez están más presentes en nuestro día a día. Su presencia en conversaciones, redes sociales y, en general, en nuestra vida, cada vez es mayor. Por eso no podía faltar una fecha en el calendario en la que homenajearlos, el 17 de julio.

Jeremy Burge, creador de la Emojipedia, fue el principal impulsor del Día Mundial del Emoji, con el fin de festejar la llegada de estos iconos a nuestras vidas. Sin embargo, mucha gente no sabe por qué se celebra justo este día.

Aunque no se conoce la fecha exacta en la que aparecieron, el día señalado en el calendario para estos iconos no tiene nada que ver con su origen, sino con un emoticono en particular, el del calendario.

Festejamos el aniversario de estos iconos el día 17 de julio porque en los dispositivos Apple el símbolo del calendario marca esa fecha. El inconveniente es que no en todos los sistemas operativos marca el mismo día en este símbolo.

Durante este día las redes sociales se inundan de mensajes utilizando el hashtag #WorldEmojiDay. Como ya hemos podido ver otros años, son muchas las personas que se disfrazan de algún emoticono y lo comparten en perfiles públicos.

Además, cada vez son más los emojis que se suman a los dispositivos móviles con el fin de hacernos más sencilla la comunicación. Podemos encontrar símbolos de todo tipo: desde los más extraños, hasta los más comunes la cara sonriente, el corazón y emoticono de la flamenca.

Sin embargo, es muy probable que no sepas exactamente cuántos hay disponibles. Actualmente WhatsApp cuenta con 1.510 emoticonos distribuidos en ocho secciones distintas, cada una de ellas con más de 80 símbolos diferentes. La categoría que más emojis tiene es la de las caras y rostros, seguida por la de las banderas.