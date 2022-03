¿Contará con Magsafe el iPhone SE 3?

Sin duda es una de las preguntas que muchos fans de Apple se han hecho en los últimos meses, ante la más que presumible presentación de los nuevos iPhone SE 3, que se produciría mañana por la tarde en la nueva Keynote que ha anunciado Apple, y que se celebrará una vez más en el Apple Park de forma virtual. Ahora muchos se preguntan cuáles serán las nuevas funcionalidades de estos teléfonos, y no se descarta que Magsafe pueda ser una de ellas. De hecho, se han visto unas fotos hace unas horas imágenes que nos indicarían que sí, podrían contar con esta nueva tecnología.

Fundas compatibles con Magsafe

Eso es lo que hemos conocido en esta publicación, que muestra en una foto cuatro fundas del iPhone SE 3, que a su vez cuentan con un elemento muy reconocible, y que podemos asociar a la tecnología Magsafe por la circunferencia que se dibuja en la parte posterior del teléfono, en la zona donde normalmente se conectarían inalámbricamente los accesorios compatibles. Lógicamente este tipo de imágenes hay que tomarlas con mucha precaución, porque podía ser perfectamente un “fake” y por tanto no tratarse de una imagen si no real, quizás manipulada.

Pero no suena para nada descabellado que estos nuevos teléfonos baratos de Apple puedan ser compatibles con Magsafe, sobre todo porque estrenan ahora los procesadores Apple A15 Bionic, esto podría dar paso a la llegada de esta tecnología, que se estrenó precisamente con los iPhone 12, lo alta gama de los de Cupertino que se presentaron cinco meses después que el anterior iPhone SE. En la imagen con esas presuntas carcasas del iPhone SE 3 podemos ver una cámara con un solo sensor, junto al flash LED, y en general con un diseño similar al del actual iPhone SE 2 que es básicamente el mismo del iPhone 8.

Pero como decimos, es solo una posibilidad, porque precisamente no se había contemplado esta posibilidad en las filtraciones que hemos conocido en estos meses pasados. Por tanto, es algo de lo que saldremos de dudas mañana, en su presentación, pero que desde luego no hay que descartar ni mucho menos. Un teléfono para el que se espera no solo un procesador Apple A15 Bionic como el de los iPhone 13, sino también una nueva cámara de fotos, algo mejor que la actual, quizás con el mismo sensor de la montada en el iPhone 11 u 12. Pero vamos, en general se espera un móvil casi idéntico a su predecesor, pero con esos pequeños detalles en forma de rendimiento.

Lo importante para este modelo llegaría en 2023, cuando se espera uin modelo Plus más grande, que podría contar con notch, pantalla sin bordes, y quien sabe si también con un Face ID. De momento mañana habrá que estar atentos no solo a los nuevos dispositivos que se presenten, sino en el caso de este teléfono, el precio con el que llegue al mercado, que podría ser de hasta 100 euros menos, algo que surtiría un gran golpe a los móviles Android más económicos.