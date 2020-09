¿Vas a comprar el iPhone 12? Esta noticia no te va a gustar

Llevamos muchos meses hablando acerca de todo lo que nos ofrecerán los esperados iPhone 12, los teléfonos de Apple que este año se retrasarán hasta el mes de octubre. Sobre ellos hemos escuchado muchas cosas, desde que contarán con conectividad 5G hasta que Apple prescindirá de algunos aspectos importantes de los teléfonos para poder mantener su precio. Pero ahora, a solo un par de semanas de su presentación, se ha confirmado una de las noticias que más temían los futuros compradores de los teléfonos de Apple. Ya os habíamos hablado de que Apple no entregaría con sus iPhone un accesorio clave, y eso ahora lamentablemente se confirma gracias a la actualización a iOS 14.2 de los iPhone, os contamos por qué.

Más caros y con menos accesorios

Eso es lo que hemos conocido ahora gracias a una filtración relacionada con los nuevos iPhone 12, en la que se confirma que los EarPods, los auriculares básicos de Apple, ya no vendrán acompañando a los móviles tope de gama de la marca. Como decíamos, el descubrimiento se ha realizado sobre iOS 14.2, la última versión del sistema que entre su código fuente cuenta con un sutil cambio de texto que nos adelanta precisamente lo que se rumoreaba desde hace meses, que los nuevos teléfonos no vendrán con los EarPods como auriculares por defecto.

Y lo que es peor, no habrá un sustituto para ellos y además el teléfono con toda probabilidad sea más caro que el modelo del pasado año. Y como decimos esto se puede entender con un cambio sutil en el texto que acompaña a los iPhone en su caja. Donde se podía leer antes que la reducción a la exposición de energía RF se podía conseguir con los “auriculares suministrados” ahora resulta que solo se habla de “auriculares” en el código extraído de iOS 14.2. Lógicamente en el año que más se ha hablado de que los iPhone 12 no contarán con los EarPods suena bastante casual que precisamente se pase de unos auriculares suministrados a otros que no.

Por tanto teniendo en cuenta este vocabulario es de esperar que Apple no suministre auricular alguno con sus nuevos teléfonos. Así que de este modo los iPhone 11 serían los últimos en contar con unos auriculares en su caja. Todo ello con el objetivo de reducir costes en los nuevos teléfonos. Algo que no nos llevará a ver unos teléfonos de Apple más baratos. Sino que lo más que podremos esperar de los de Cupertino es que no suban el precio y lo mantengan, más baratos no van a ser, ni mucho menos. Recordemos que en los últimos días se ha hablado insistentemente de la existencia de un iPhone 12 mini, que heredaría la esencia del iPhone SE pero con un diseño más moderno, similar al de los iPhone 11 o 12, con Face ID y bordes de pantalla menos gruesos. Este año la presentación de los iPhone 12 se podría celebrar a la vez que el Prime Day de Amazon, el próximo 13 de octubre.